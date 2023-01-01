طريقة عمل بروستد الدجاج خطوة بخطوة



بروستد الدجاج بروستد الدجاج

تعتبر طريقة عمل بروستد الدجاج، هي من وصفات المطبخ الخليجي، وتحتوي على قطع من الدجاج مضافًا عليها بعض البهار، تطبخ وتقلى بطريقة خاصة تجعلها مقرمشة، وعادة ما تقدم وجبة بروستد الدجاج مع بعض من البطاطس المقلي وصلصة الثوم أو الكاتشب أو الشطة الحارة.

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وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل بروستد الدجاج، وهي من الاكلات الخليجية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، إليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..طريقة عمل بروستد الدجاجمقادير طريقة عمل بروستد الدجاج:1 كيلو دجاج مقطعملح حسب الرغبةفلفل أسود حسب الرغبةبهارات حسب الرغبة1 ملعقة صغيرة كمون1 ملعقة صغيرة زنجبيل¼ كوب عصير ليمون1 ملعقة كبيرة خل1 بصل مبشور1 كوب دقيق1 بيض300 جرام بقسماطزيت غزير للقليطريقة عمل بروستد الدجاج:- اخلطي في وعاء صغير كل من: الملح، الفلفل الأسود، البهارات، الكمون، الزنجبيل، عصير الليمون، الخل، البصل، ثم نتبّل قطع الدجاج بهذه الخلطة، ونترك الدجاج منقوع فى التتبيلة لمدة ساعة.- نضع الدقيق في طبق، ونخفق البيض في وعاء، ونضع البقسماط في طبق آخر.- نغمس قطع الدجاج المُتبّلة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.- نضع الدجاج في الثلاجة لمدة نصف ساعة.- نسخن زيت غزير على نار عالية، ثم نحمر الدجاج حتى يتحول للون الذهبي.- نصفي بروستد الدجاج من الزيت ونقدمه ساخنًا.