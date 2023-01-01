طريقة عمل الممبار بالنعناع والبقدونس



الممبار الممبار



يأتي الممبار في مقدمة قائمة أكلات عيد الأضحى المنتشرة في عدد كبير من الدول العربية وخاصة مصر.



ونعرض لكم طريقة عمل الممبار بالبقدونس والنعناع، من خلال وصفة الشيف شربيني، مقدم برنامج “الشيف” على قناة “سي بي سي سفرة”.



مقادير الممبار

ممبار

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أرزشبتكزبرةبقدونسبصلملحفلفل أسودكمونقرفةجوزة الطيبطماطمصلصة طماطمشطةزيتنعناعثومجزركرفسماء ساخنمرقةورق لوراحبهانمستكةفلفل حارطريقة عمل الممبارفي وعاء كبير يتم خلط الأرز مع القرفة والكمون والشطة "حسب الرغبة" وجوزة الطيب وملح وفلفل أسود، ويتم تقليب جميع المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.ويتم إحضار الكبة الكهربائية ووضع البصل والثوم والنعناع ورشة ملح وفلفل حار وطماطم وزيت ومكعب مرقة مفتت “حسب الرغبة”، ويتم خفق جميع المكونات داخل الكبة بشكل جيد.ضَعي بعد ذلك الخليط في وعاء الأرز والصلصة، ثم ضعي عليهم الشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين ويقلبوا جيدا.احشى الممبار بالخليط بلطف؛ حتى لا يتمزق منك في أثناء الحشو، ثم أغلقيه من خلال ربط طرفه، ثم يسلق في حلة مملوءة بالماء المغلي مع البصل والكرفس والجزر والكرات واللورا والحبهان والمستكة، مع تغطية الوعاء طوال فترة الطهي على النار.ويرفع الممبار من حلة الماء المغلي؛ بعد انتهاء مرحلة السلق والتأكد من نضجه من خلال محاولة قطع جزء بسيط من طرف الممبار، فإذا تمزق بسهولة؛ فقد انتهت مرحلة الطهي، ويتبقى التحمير والتقديم.يصفى الممبار جيدا بعد أن يرفع الممبار من الحلة تمهيدا لمرحلة التحمير ثم يتم إحضار طاسة كبيرة ووضع زيت طهي بها على ان لا يكون له رائحة نفاذة وغير مخلوط بالزيت الحار .توضع الطاسة الكبيرة على النار حتى يسخن الزيت جيدا ثم يتم تحميل الممبار بها حتى يصبح لونه ذهبي ويوضع على طبق التقديم ويتم رشه بالبقدونس.يمكن تقديم الممبار بجوار الفخذة الضاني أو الكبسة أو المندي أو الطواجن المصرية أو الكبدة أو أطباق الخضار الشرقية مثل الملوخية والويكة وصينية البطاطس.ويمكن الاكتفاء بالممبار وتقديمه مع السلطات والاطباق الجانبية البسيطة مثل سلطة الطحينة والباذنجان المخلل والسلطة الخضراء والخبز.