طريقة عمل اللانشون السادة بدون لحمة بأسهل وأسرع الخطوات



اللانشون اللانشون

اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات سهلة وبسيطة وبدون تكاليف نقدم لكي اليوم طريقة عمل اللانشون السادة بدون لحمة.

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مقادير طريقة عمل اللانشون السادة بدون لحمةكوب دقيق6 بيضات4 مكعب مرق لحمة5 مثلثات جبنة كريمينصف معلقة حبهان بودركوب زيتمعلقة بصل بودرمعلقة ثوم بودرمعلقة ملحلون طعام احمرطريقة عمل اللانشون السادة بدون لحمةاحضري الكبة الكهربائيةضعى الدقيق مع البيض مع المرق مع الزيت واخلطي جيداًاضيفى لون الطعام الاحمر واخلطى جيداً حتى يصبح الخليط لون واحداضيفى البصل البودر والثوم البودر والحبهان وجميع المكونات المتبقيةاخلطي جيداً حتى تمام التجانساحضري استرتش فويلصبى الخليط على الإسترتش فويل ولفيه بشكل اسطوانياغلقي الاسترتش فويل بإحكام من الجانبينفى اناء به ماء مغلى ضعى الاسترتش فويلحتى تمام النضح ثم يترك ليبرد ويقطع ويقدم بارد وبالهنا والشفا