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طريقة عمل اللانشون السادة بدون لحمة بأسهل وأسرع الخطوات

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صورة الخبر: اللانشون
اللانشون

اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات سهلة وبسيطة وبدون تكاليف نقدم لكي اليوم طريقة عمل اللانشون السادة بدون لحمة.


مقادير طريقة عمل اللانشون السادة بدون لحمة
كوب دقيق
6 بيضات
4 مكعب مرق لحمة
5 مثلثات جبنة كريمي
نصف معلقة حبهان بودر
كوب زيت
معلقة بصل بودر
معلقة ثوم بودر
معلقة ملح
لون طعام احمر


طريقة عمل اللانشون السادة بدون لحمة

احضري الكبة الكهربائية
ضعى الدقيق مع البيض مع المرق مع الزيت واخلطي جيداً
اضيفى لون الطعام الاحمر واخلطى جيداً حتى يصبح الخليط لون واحد
اضيفى البصل البودر والثوم البودر والحبهان وجميع المكونات المتبقية
اخلطي جيداً حتى تمام التجانس
احضري استرتش فويل
صبى الخليط على الإسترتش فويل ولفيه بشكل اسطواني
اغلقي الاسترتش فويل بإحكام من الجانبين
فى اناء به ماء مغلى ضعى الاسترتش فويل
حتى تمام النضح ثم يترك ليبرد ويقطع ويقدم بارد وبالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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