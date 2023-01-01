

الكيك بالحليب الساخن الكيك بالحليب الساخن



يعد الكيك من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكيك بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة والشهية.



وإليكم طريقة عمل الكيك بالحليب الساخن.



مكونات الكيك بالحليب الساخن

- 1 كوب حليب

قد يعجبك أيضا...

- 4 بيضات- 2 كوب دقيق- 1 كوب سكر- 1/2 كوب زبدة- 1 ملعقة صغيرة فانيليا- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر- رشة ملحطريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن- تسخين الحليب والزبدة- في قدر على النار، قم بتسخين الحليب والزبدة حتى تذوب الزبدة تمامًا ويبدأ الحليب في الغليان. اتركه يبرد قليلًا.تحضير الخليط- في وعاء كبير، اخفق البيض والسكر حتى يصبح الخليط فاتحًا وكريميًا.- أضف الفانيليا واخلط جيدًا.إضافة المكونات الجافة- في وعاء منفصل، قم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح معًا.- أضف خليط الدقيق إلى خليط البيض والسكر تدريجيًا واخلط بلطف حتى يتجانس.إضافة الحليب الساخن- أضف الحليب والزبدة الساخنة إلى الخليط ببطء، مع التحريك المستمر حتى يتجانس الخليط تمامًا.الخبز- سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).- صب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.- اخبز الكيك في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج سكين أو عود خشبي نظيف عند إدخاله في وسط الكيك.التبريد- اترك الكيك يبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقله إلى رف التبريد ليبرد تمامًا.استمتع بكيك الحليب الساخن اللذيذ