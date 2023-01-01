الكيك بالحليب الساخن
يعد الكيك من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكيك بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة والشهية.
وإليكم طريقة عمل الكيك بالحليب الساخن.
مكونات الكيك بالحليب الساخن
- 1 كوب حليب
- 4 بيضات
- 2 كوب دقيق
- 1 كوب سكر
- 1/2 كوب زبدة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- رشة ملح
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
- تسخين الحليب والزبدة
- في قدر على النار، قم بتسخين الحليب والزبدة حتى تذوب الزبدة تمامًا ويبدأ الحليب في الغليان. اتركه يبرد قليلًا.
تحضير الخليط
- في وعاء كبير، اخفق البيض والسكر حتى يصبح الخليط فاتحًا وكريميًا.
- أضف الفانيليا واخلط جيدًا.
إضافة المكونات الجافة
- في وعاء منفصل، قم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح معًا.
- أضف خليط الدقيق إلى خليط البيض والسكر تدريجيًا واخلط بلطف حتى يتجانس.
إضافة الحليب الساخن
- أضف الحليب والزبدة الساخنة إلى الخليط ببطء، مع التحريك المستمر حتى يتجانس الخليط تمامًا.
الخبز
- سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).
- صب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.
- اخبز الكيك في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج سكين أو عود خشبي نظيف عند إدخاله في وسط الكيك.
التبريد
- اترك الكيك يبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقله إلى رف التبريد ليبرد تمامًا.
استمتع بكيك الحليب الساخن اللذيذ
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