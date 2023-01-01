طريقة عمل الكوارع بأشهى الوصفات



الكوارع الكوارع



تعد شوربة الكوارع من الأكلات المصرية المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير شوربة الكوارع بالعديد من الوصفات المميزة.



وقدمت الشيف مروة السجيني، طريقة تحضير شوربة الكوارع .



المكونات لعمل شوربة الكوارع

4 كوب ماء او اكثر

كوارع بقري

ملح وفلفل اسود

بصله

جزر و طماطم اختياري

ورقتين لورا

فصين مسكته

2 حبهان

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لعمل البصل المكرمل للطاجن2 بصله حجم كبير2 طماطم حجم كبيرربع كيلو فلفلفلفل حار حسب الرغبهملعقه كبيرة صلصلةكوب من شوربه الكوارعملح وفلفل حسب الطعمطريقة تحضير الكوارعبدايه بعد غسل الكوارع جيدا…يتم تشويحها في السمن بالاضافه لورق اللورا والحبهان والمستكه وبعد ان يحصلوا علي لون من جميع الجوانب..يتم إضافـة الماء المغلي مع بصل وجزر وطماطم وملح وفلفل..ثم تترك علي النار ساعتين او حتي تمام التسويةالخطـوه التاليـه…في طاسه جانبيه يتم تقطيع البصل مع الفلفل الرومي والفلفل الملون والحامي حسب الرغبـه ويتم تشويحهم في الزيت…او السمنملحوظه التقطيع يكون كبير الحجم حتي يظل محتفظ بهويته بعد النضج…بعد تمام التشويح يتم اضافه الطماطم المقطعه قطع كبيره الحجم ثم صلصه الطماطم ثم كوب من مرقه الكوارع يترك دقيقتينالخطوه التالـية..نحضر الطاجن ونضع صف من الخضروات المكرمله ثم نضع الكوارع ثم باقي الخضارثم يضاف كوب من شوريه الكوارع ..التسويـة..يغطي الطاجن جيداااا ويوضع بالفرن لمده 20 دقيقه علي درجه حراره 200 … وبعدين نرفع الغطاء لمده 10 دقائق