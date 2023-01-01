

الكشري في حلة واحدة الكشري في حلة واحدة

يعد الكشري من أشهر الأطباق التي يحبها المصريون ولكن يتطلب تحضيره استهلاك عدد كبير من الأوانى ما يجعل ربه المنزل تتكاسل عن تحضيره.

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ونعرض لكم طريقة عمل الكشري في حلة واحدة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمه برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.المقاديرنصف كوب شعريةنصف كوب عدس بجبة منقوع1 كوب أرز مصري مغسول ومصفىنصف كوب مكرونة خواتم صغيرةربع كيس مكرونة إسباجيتينصف كيلو بصل محمرزيت البصلكمونشطةماء مغلي للتسويةصلصة الكشري:ثوم مفروملتر عصير طماطمربع كوب خل أبيضملحفلفل اسودكمونكزبرة جافةشطةفلفل حاردقة الكشري:ثوم مفرومخل أبيضعصير ليمونماء مغليملحكمونزيت الشطة:ربع كوب زيتملعقة كبيرة شطةطماطم مكعبات بدون القلبنصف كوب تسبيكة الطماطمطريقة عمل كشري الحلة الواحدةحمري البصل في حلة بها زيت على النار ثم اخرجيه جانبا ثم حمرى البصل في نفس الحلة على النار وعندما يصبح لونه ذهبي ضيفي العدس والأرز والمكرونة وقلبيهم جيدا.ضعي الشطة والكمون والملح والفلفل الأسود ثم الماء المغلي ويقلب كل الخليط ويغطى ويترك على نار هادئة حتى النضج.طريقة عمل صلصة الكشرى:شوحي الثوم في الزيت في طاسة بها زيت على النار ثم اسكبي القليل من الخل وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة ويمكن وضع الشطة والفلفل الحار أو الاستغناء عنهما.اتركى الخليط على النار حتى تتسبك الصلصة.طريقة عمل الدقة:كل ماعليك فعله هو خلط كل المكونات فقططريقة عمل زيت الشطة:تخلط الشطة مع الزيت في طاسة بها زيت قليل على النار ضعي الشطة وشوحيها ثم ضعي الطماطم وجزء من التسبيكة .قلبي كل الخليط على النار حتى تحصلي على القوام المطلوب.قدمي الكشري مع الصلصة والدقة والبصل المحمر والشطة وبالهنا والشفا.