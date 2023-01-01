الكشري في حلة واحدة
يعد الكشري من أشهر الأطباق التي يحبها المصريون ولكن يتطلب تحضيره استهلاك عدد كبير من الأوانى ما يجعل ربه المنزل تتكاسل عن تحضيره.
ونعرض لكم طريقة عمل الكشري في حلة واحدة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمه برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.
المقادير
نصف كوب شعرية
نصف كوب عدس بجبة منقوع
1 كوب أرز مصري مغسول ومصفى
نصف كوب مكرونة خواتم صغيرة
ربع كيس مكرونة إسباجيتي
نصف كيلو بصل محمر
زيت البصل
كمون
شطة
ماء مغلي للتسوية
صلصة الكشري:
ثوم مفروم
لتر عصير طماطم
ربع كوب خل أبيض
ملح
فلفل اسود
كمون
كزبرة جافة
شطة
فلفل حار
دقة الكشري:
ثوم مفروم
خل أبيض
عصير ليمون
ماء مغلي
ملح
كمون
زيت الشطة:
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة شطة
طماطم مكعبات بدون القلب
نصف كوب تسبيكة الطماطم
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
حمري البصل في حلة بها زيت على النار ثم اخرجيه جانبا ثم حمرى البصل في نفس الحلة على النار وعندما يصبح لونه ذهبي ضيفي العدس والأرز والمكرونة وقلبيهم جيدا.
ضعي الشطة والكمون والملح والفلفل الأسود ثم الماء المغلي ويقلب كل الخليط ويغطى ويترك على نار هادئة حتى النضج.
طريقة عمل صلصة الكشرى:
شوحي الثوم في الزيت في طاسة بها زيت على النار ثم اسكبي القليل من الخل وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة ويمكن وضع الشطة والفلفل الحار أو الاستغناء عنهما.
اتركى الخليط على النار حتى تتسبك الصلصة.
طريقة عمل الدقة:
كل ماعليك فعله هو خلط كل المكونات فقط
طريقة عمل زيت الشطة:
تخلط الشطة مع الزيت في طاسة بها زيت قليل على النار ضعي الشطة وشوحيها ثم ضعي الطماطم وجزء من التسبيكة .
قلبي كل الخليط على النار حتى تحصلي على القوام المطلوب.
قدمي الكشري مع الصلصة والدقة والبصل المحمر والشطة وبالهنا والشفا.
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