طريقة عمل الكبسة باللحمة .. أكلة مميزة



الكبسة باللحمة الكبسة باللحمة

طريقة عمل الكبسة باللحمة، من أكلات المطبخ العربي الشهيرة، ومع قدوم عيد الأضحى، تبدأ ستات البيوت في البحث عن الأكلات التي ترتبط بالعزومات وتقديم اللحوم، وطريقة عمل الكبسة باللحمة من الوصفات سهلة التحضير.



يمكنك تقديم الكبسة باللحمة خلال عزومات عيد الأضحى، فهي لا تحتاج وقتا ولا جهدا في تجهيزها، وهي من أفضل الأكلات التي يمكنك الاستعانة بها في العزومات والمناسبات الخاصة.



وتقدم الشيف منال العالم، من خلال السطور التالية، طريقة عمل الكبسة باللحمة، الوصفة الأصلية، والنتيجة مضمونة، والتي يمكنك عملها بكل سهولة، في عزومات عيد الأضحى.

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مكونات عمل الكبسة باللحمة:3 كوب أرز بسمتي6 قطع موزات غنم2 حبة كبيرة بصل مفروم2 قرن فلفل أخضر شرائح1 ملعقة كبيرة بهارات مشكل2 ملعقة صغيرة ملح1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود3 ملعقة كبيرة معجون طماطم3 حبة صغيرة كوسة3 حبة صغيرة باذنجان صحيح3 حبة متوسطة جزر أرباع2 حبة كبيرة طماطم قطع كبيرة2 قرن فلفل أنصاف بالوربمكونات الكشنة لعمل الكبسة(وهي التي يتم إضافتها للكبسة)1 حبة كبيرة بصل مفروم خشن3 ملعقة كبيرة زيت ذرة1/4 كوب زبيب1/2 ملعقة صغيرة لومي مطحون1/4 ملعقة صغيرة ملحطريقة وخطوات عمل الكبسة باللحمةاغسلي الأرز عدة مرات ثم انقعيه لمدة 30 دقيقة.في قدر كبير الحجم ضعي قليل من زيت الذرة. ضعي القدر على نار متوسطة.أضيفي البصل. باستعمال ملعقة خشبية قلبي إلى أن يصبح لونه ذهبي. أضيفي اللحم وقلبي إلى أن يجف ماؤه.أضيفي الفلفل، البهارات، الملح، الفلفل ومعجون الطماطم.أغمري اللحم بالماء، ثم غطي القدر ودعيه إلى أن ينضج اللحم تماما.أضيفي الكوسة، الباذنجان والجزر. دعي الخضروات تطهي مع اللحم إلى أن تنضج تماما.صفي الخضراوات واللحم واحتفظي بالمرق. إحتفظي بالخضروات واللحم ساخنة.في قدر كبير ضعي مقدار2/1 4 كوب من المرق. أضيفي الطماطم، الفلفل والهيل "الحبهان"، ثم ضعي القدر على النار إلى أن يغلي المرق بقوة.صفي الأرز واضيفي على المرق. دعي المرق ليغلي ثانية لمدة 5 دقائق ثم غطي القدر ودعيه على نار هادئة.طريقة عمل الكشنة:والكشنة هي الخلطة التي تضاف على الكبسة.في مقلاة واسعة ضعي البصل. ضعي المقلاة على نار متوسطة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي البصل إلى أن يصبح لونه ذهبي. أضيفي الزيت واستمري بالتقليب لعدة دقائق إلى أن يلين البصل. أضيفي الزبيب، اللومي والملح. قلبي إلى أن تنتفخ حبات الزبيب.أضيفي الكشنة على سطح الأرز. لا تقلبي. غطي القدر ثانية ودعيه لمدة 30 دقيقة إلى أن تتسكر الكبسة.باستعمال ملعقة معدنية عريضة اخرجي الكشنة عن سطح الأرز.باستعمال شوكة قلبي الأرز بخفة ثم اسكبيه في طبق واسع، ثم وزعي اللحم والخضراوات.وأخيرًا وزعي الكشنة على الكبسة ثم قدميها.كبسة بالفراخطريقة عمل الكبسة بالفراخ، أكلة شهيرة من المطبخ الخليجي، وانتشرت بشكل كبير في المطبخ المصري، وأصبحت كل ست بيت مصرية تحاول أن تتعلم طريقة عمل الكبسة، سواء بالفراخ أو باللحمة، والتي تصلح للعزومات والحفلات، وطريقة عمل الكبسة بالفراخ، من الوصفات سهلة التحضير.طريقة عمل الكبسة بالفراخوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكبسة بالفراخ، بخطوات بسيطة، وبطريقة احترافية، حتى يمكنك إعدادها، والنتيجة مضمونة، خاصة عند التحضير لعزومة أو حفلة.مدة التحضير: 10 دقيقةمدة الطهي: 35 دقيقةيكفي لـ 6 أشخاصمكونات عمل الكبسة بالفراخ:دجاجة كبيرة مقطعة 8 قطعبصلة كبيرة مفرومةكوب عصير طماطمملعقتين كبيرتين صلصة طماطمملعقتين كبيرتين بهارات الكبسة5 حبات حبهانعود قرفة5 حبات قرنفلورقتين لاوري2 ليمون مجفف عماني5 اكواب مرق لحمكوبين ونصف رز بسمتيمكسرات مقلية ورمان للتزييننصف كوب زبيبربع كوب زيت قطفةملح وفلفل وجوزة الطيب وقرفةطريقة عمل الكبسة بالفراخ:ينقع الرز في ماء بارد ويوضع جانبًا.تشوح البصلة في الزيت، يضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج ويقلب الكل مع بعض.تضاف الصلصة وعصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدًا.يضاف المرق تدريجيًّا ويقلب الكل، يغطي القدر ويترك الكل على نار متوسطة إلى أن ينضج الدجاج.يصفى الرز من الماء ويضاف إلى القدر مع الزبيب ويغطى الكل.يترك القدر ينضج على نار هادئة إلى أن يمتص الرز كل السوائل.تزين بالمكسرات وحب الرمان وتقدم بالهنا والشفا.