

عمل الكبدة البلدي عمل الكبدة البلدي



تأتى الكبدة في مقدمة الأكلات الشعبية التى يحبها معظم المصريين ولكن هناك بعض الأسرار لتقديمها بمذاق شهي.

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نعرض لكم طريقة عمل الكبدة البلدي على أصولها من خلال خطوات الشيف شربيني.مقادير الكبدة :كبدة بلديخلماء مغليشرائح بصلعصير ليمونثوم مفرومشرائح فلفل اخضرزعترزيتملحفلفل أسودفلفل حار حسب الرغبةطريقة عمل الكبدةللتخلص من رائحة الزفارة والحصول على أفضل مذاق قومي بوضع الكبدة لمدة قليلة في حلة بها ماء مغلي وخل ثم اخرجيها وشوحيها في طاسة بها زيت وبصل مع رشة ملح وفلفل أسود ثم ضيفي الثوم وقلبي.اضيفي عليهم شرائح الفلفل الأخضر الشرائح والزعتر وعصير ليمون واتركيهم على نار هادئة حتى اكتمال النضج وتقدم مع الخبز البلدى أو المكرونة بالريد صوص.