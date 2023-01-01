عمل الكبدة البلدي
تأتى الكبدة في مقدمة الأكلات الشعبية التى يحبها معظم المصريين ولكن هناك بعض الأسرار لتقديمها بمذاق شهي.
نعرض لكم طريقة عمل الكبدة البلدي على أصولها من خلال خطوات الشيف شربيني.
2
مقادير الكبدة :
كبدة بلدي
خل
ماء مغلي
شرائح بصل
عصير ليمون
ثوم مفروم
شرائح فلفل اخضر
زعتر
زيت
ملح
فلفل أسود
فلفل حار حسب الرغبة
6
طريقة عمل الكبدة
للتخلص من رائحة الزفارة والحصول على أفضل مذاق قومي بوضع الكبدة لمدة قليلة في حلة بها ماء مغلي وخل ثم اخرجيها وشوحيها في طاسة بها زيت وبصل مع رشة ملح وفلفل أسود ثم ضيفي الثوم وقلبي.
اضيفي عليهم شرائح الفلفل الأخضر الشرائح والزعتر وعصير ليمون واتركيهم على نار هادئة حتى اكتمال النضج وتقدم مع الخبز البلدى أو المكرونة بالريد صوص.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!