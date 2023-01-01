طريقة عمل العاشوراء الصحية بخطوات سهلة



العاشوراء العاشوراء

العاشوراء هي واحدة من الحلويات التقليدية الشهيرة في العالم العربي، والتي ترتبط بذكرى عاشوراء في التقويم الإسلامي، وتتكون العاشوراء بشكل أساسي من القمح المسلوق والحليب والسكر، وتزين بالمكسرات والزبيب.

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لكن بالنسبة لمرضى السكر، تناول الحلويات يمكن أن يكون تحديًا بسبب الحاجة إلى الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن النطاق الآمن. لذلك، فإن تحضير العاشوراء بطريقة تناسب مرضى السكر يتطلب بعض التعديلات في المكونات واستخدام بدائل صحية.طريقة عمل العاشوراء لمرضى السكرالمكونات:- 1 كوب من القمح المقشر (قمح البليلة)- 4 أكواب من الماء- 2 كوب من الحليب الخالي من الدسم- 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحليب الخالي من الدسم (اختياري)- 2 ملعقة كبيرة من العسل أو سكر ستيفيا أو أي محلي طبيعي مناسب لمرضى السكر- 1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الفانيليا (اختياري)- 1/2 كوب من المكسرات غير المحلاة (مثل اللوز، الجوز، البندق)- 1/4 كوب من الزبيب غير المحلىالخطوات:1. تحضير القمح: اغسل القمح جيدًا وانقعه في الماء لمدة 6-8 ساعات أو طوال الليل.2. الطبخ: صفِ القمح من الماء المنقوع وضعه في قدر مع 4 أكواب من الماء. اتركه يغلي ثم خفف الحرارة واتركه يطبخ على نار هادئة لمدة 1-2 ساعة حتى يصبح القمح طريًا.3. إضافة الحليب: أضف الحليب الخالي من الدسم ومسحوق الحليب إذا كنت تستخدمه، واتركه يطبخ لمدة 10-15 دقيقة أخرى.4. التحلية: أضف العسل أو سكر ستيفيا أو المحلي الطبيعي المناسب، وقلّب جيدًا حتى يذوب تمامًا.5. النكهة: أضف ماء الورد أو الفانيليا إذا كنت ترغب في تحسين النكهة.6. التقديم: صب العاشوراء في أوعية التقديم وزينها بالمكسرات غير المحلاة والزبيب.نصائح:- تجنب استخدام السكر الأبيض والمكسرات المحلاة للحفاظ على مستوى السكر في الدم.- يمكن استخدام حليب اللوز أو حليب جوز الهند كبديل للحليب الخالي من الدسم.- يمكنك إضافة القليل من القرفة أو جوزة الطيب لإضافة نكهة مميزة دون زيادة السكر.بهذه الطريقة، يمكن لمرضى السكر الاستمتاع بحلوى العاشوراء التقليدية دون التأثير على صحتهم بشكل سلبي