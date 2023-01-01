طريقة عمل الشركسية بأجنحة الدجاج.. أكلة لذيذة واقتصادية

الشركسية بأجنحة الدجاج
الشركسية من أقدم الأكلات التي تقدم بطرق مختلفة ولكن قدمتها الشيف محروسة سالم بطريقة اقتصادية وغير مكلفة وهى عبارة عن شركسية بـ أجنحة الدجاج وذلك في برنامجها محروسة وحكايتها على قناة سفرة، وكانت المقادير وطريقة التحضير كالتالى:
المقادير:
أجنحة دجاج مسلوقة
فول سوداني محمص مجروش
أرز مستوي
كريمة طبخ
مرقة دجاج
لبن
بصل
ثوم
سمنة
مستكة
ملعقة كبيرة سكر
صلصة طماطم
خبز فينو منقوع في لبن
ملح
فلفل أسود
بابريكا مدخنة
كزبرة جافة ناعمة
للتزيين
فول سوداني
طريقة التحضير
يشوح البصل المفروم في السمنة
نضيف المستكة والثوم ونقلب كل الخليط على النار
نضيف الكزبرة الجافة والمرقة ونقلب كل الخليط
نضيف اللبن وخليط الخبز الفينو
نضيف الفول السوداني
يضرب الخليط بالمضرب الكهربي
نضيف الكريمة ونقلب كل الخليط
يشكل الأرز في فورمة ونقلب في طبق التقديم
تخلط أجنحة الدجاج المسلوقة مع الصلصة والملح والفلفل
تحمر فى الزيت أو السمنة في إناء على النار
نقدم الأرز مع خليط الدجاج والصوص والفول السوداني للتزيين
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!