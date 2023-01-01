طريقة عمل الشركسية بأجنحة الدجاج.. أكلة لذيذة واقتصادية



الشركسية بأجنحة الدجاج الشركسية بأجنحة الدجاج



الشركسية من أقدم الأكلات التي تقدم بطرق مختلفة ولكن قدمتها الشيف محروسة سالم بطريقة اقتصادية وغير مكلفة وهى عبارة عن شركسية بـ أجنحة الدجاج وذلك في برنامجها محروسة وحكايتها على قناة سفرة، وكانت المقادير وطريقة التحضير كالتالى:

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المقادير:أجنحة دجاج مسلوقةفول سوداني محمص مجروشأرز مستويكريمة طبخمرقة دجاجلبنبصلثومسمنةمستكةملعقة كبيرة سكرصلصة طماطمخبز فينو منقوع في لبنملحفلفل أسودبابريكا مدخنةكزبرة جافة ناعمةللتزيينفول سودانيطريقة التحضيريشوح البصل المفروم في السمنةنضيف المستكة والثوم ونقلب كل الخليط على النارنضيف الكزبرة الجافة والمرقة ونقلب كل الخليطنضيف اللبن وخليط الخبز الفينونضيف الفول السودانييضرب الخليط بالمضرب الكهربينضيف الكريمة ونقلب كل الخليطيشكل الأرز في فورمة ونقلب في طبق التقديمتخلط أجنحة الدجاج المسلوقة مع الصلصة والملح والفلفلتحمر فى الزيت أو السمنة في إناء على النارنقدم الأرز مع خليط الدجاج والصوص والفول السوداني للتزيين