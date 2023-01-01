طريقة عمل الشاورما التركية الأصيلة: رحلة من المطبخ التركي إلى مائدتك



الشاورما التركي الشاورما التركي



تعد الشاورما التركي من أشهى الأكلات المنتشرة فى بعض دول العالم وهى قريبة فى الشكل والمذاق من أنواع الشاورما السوري ولكن لها نكهة مميزة وخاصة.



نعرض طريقة عمل الشاورما التركي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الشاورما التركي

صدور دجاج فيليه

زبادى

طماطم

بصل

فلفل رومى أخضر

كاتشاب

عصير ليمون

بهارات

زيت

ملح فلفل أسود

ثوم مفروم للرقاق

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سمنه

ماء للعجن



طريقة عمل الشاورما التركي

* وزعي التوابل على صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود وحمريها فى القليل من الزيت على النار وغطيها حتى تصبح مشوية ثم ترفع من على النار ثم قطعيها وضعيها على النار مع الزيت.

* قلبي البصل فى الزيت على النار ثم ضعي الفلفل والطماطم وشرائح الدجاج والليمون و البهارات و ملح و فلفل أسود و ثوم والكاتشاب والزبادي وقلبيهم جيدا.

* اخلطي الدقيق والملح ثم تضاف السمنة السائلة والماء بالتدريج حتى الحصول على عجينة و تقطع كرات وتترك لترتاح

* تفرد بالنشابة جيدًا فى شكل دائرى وتقلب على الجانبين على طاسة على النار حتى النضج وتقدم الشاورما التركى مع الرقاق.