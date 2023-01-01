طريقة عمل الذرة الحلوة في المنزل

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الذرة الحلوة



تعتبر طريقة عمل الذرة الحلوة، واحدة من أشهى الوجبات الخفيفة التي يتم تحضيرها بجانب الوجبات الرئيسية، ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة في المنزل كما تقدم في المطاعم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الذرة الحبوة، وهي من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير طريقة عمل الذرة الحلوة :

3 كوز ذرة صفراء

ماء حسب الحاجة
3 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة صغيرة كاري

6 ملعقة صغيرة زبدة مذابة



طريقة عمل الذرة الحلوة :

_ نقشّر أكواز الذرة ونتخلّص من شعر الذرة الموجود بكل كوز ثم نقسّم كل كوز إلى قطعتين متساويتين.

_ نضع كميّة من الماء في قدر كبير على النار، ثم يضاف: قطع الذرة الصفراء، السكر، الكاري، ونترك هذا المزيج على النار حتى يغلي.

_ نهدّئ النار على مزيج الذرة، ونتركه لمدة ساعة أو حتى يُسلق تمامًا، ثم نخرج قطع الذرة الصفراء الحلوة المسلوقة من ماء السلق.

_ نغّرس في كل قطعة من الذرة الصفراء الحلوة المسلوقة عود خشب، ثم ندّهنها بالزّبدة المذابة ونقدّمها باردةً.

المصدر: elbalad

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