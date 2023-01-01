

الدجاج بصلصة الليمون الدجاج بصلصة الليمون



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الدجاج بصلصة الليمون، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .



المكونات لعمل الدجاج لصلصة الليمون

4-6 قطع من صدور الدجاج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2-3 فصوص ثوم مفروم

عصير ليمونتين

1/4 كوب مرق دجاج

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زبدة



طريقة عمل الدجاج بصلصة الليمون

ضعي قطع الدجاج في وعاء واسكبي عليها عصير الليمون، رشي الملح والفلفل وقلبي جيداً، اتركي الدجاج ينقع لمدة 15-20 دقيقة.

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سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة واضيفي الثوم المفروم. اطهي حتى يصبح ذهبي اللون.أضيفي قطع الدجاج إلى المقلاة وطهيها لمدة 5-7 دقائق من كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون.أضيفي مرق الدجاج والزعتر واتركي المزيج ينضج لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج الدجاج تماماً.في نهاية الطهي، أضيفي الزبدة واتركيها تذوب في الصلصة. قلبي جيداً حتى تتماسك الصلصة.قدمي الدجاج الساخن مع صلصة الليمون والزعتر، يمكن تقديمه مع أرز أبيض أو بطاطا مهروسة.استمتع بهذا الطبق اللذيذ والشهي من الدجاج بصلصة الليمون!