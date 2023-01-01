سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة واضيفي الثوم المفروم. اطهي حتى يصبح ذهبي اللون.
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الدجاج بصلصة الليمون، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .
المكونات لعمل الدجاج لصلصة الليمون
4-6 قطع من صدور الدجاج
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2-3 فصوص ثوم مفروم
عصير ليمونتين
1/4 كوب مرق دجاج
1 ملعقة صغيرة زعتر جاف
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زبدة
طريقة عمل الدجاج بصلصة الليمون
ضعي قطع الدجاج في وعاء واسكبي عليها عصير الليمون، رشي الملح والفلفل وقلبي جيداً، اتركي الدجاج ينقع لمدة 15-20 دقيقة.
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