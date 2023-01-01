طريقة عمل الدجاج بالليمون والزعتر.. طبق سريع التحضير



الدجاج بالليمون والزعتر الدجاج بالليمون والزعتر

طبق الدجاج بالزعتر والليمون من الأطباق الشهية سريعة التحضير التي يمكن تقديمها مع خضار مشكل أو أرز أبيض حسب الرغبة وتعتبر من الوصفات المختلفة لعمل الدجاج بطعم جديد، إليك طريقة عمل طبق الدجاج بالزعتر والليمون بمكونات وخطوات سهلة وسريعة وفقًا لما جاء في موقع playswellwithbutter

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طريقة عمل الدجاج بالليمون والزعتر:مكونات الدجاج بالليمون:قطع دجاج "فخذ أو صدر"عصير ليمونة كبيرةبشر ليمونةزيت زيتونثوم مفرومزعتر ناشفملحفلفل أسودبابريكا "اختياري"خضروات مشوية "كوسة، بطاطس، جزر""اختياري"طريقة التحضير:في وعاء عميق، اخلطي عصير الليمون، بشر الليمون، زيت الزيتون، الثوم المفروم، الزعتر، الملح، الفلفل الأسود، والبابريكا "إن كنتي تستخدمينها".أضيفي قطع الدجاج وقلبي جيدًا حتى تتغطى بالكامل بالتتبيلة.اتركي الدجاج يتبل في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو طوال الليل للحصول على نكهة أقوى.حمّي الشواية ثم ضعي قطع الدجاج على الشواية مع قلبها من وقت لآخر حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة.ضعي قطع الدجاج المتبلة في صينية فرن واخبزيها حتى تنضج.إذا كنتِ ترغبين في إضافة خضروات مشوية، قطعي الخضروات إلى مكعبات متوسطة الحجم ورشي عليها القليل من زيت الزيتون والأعشاب والتوابل.ضعي الخضروات في صينية الفرن بجانب الدجاج أو اشويها بشكل منفصل.قدمي الدجاج المشوي بالليمون والزعتر ساخنًا مع الخضروات المشوية والأرز الأبيض أو البطاطس المقلية.