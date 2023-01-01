آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

طريقة عمل الدجاج بالليمون والزعتر.. طبق سريع التحضير

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الدجاج بالليمون والزعتر.. طبق سريع التحضير

صورة الخبر: الدجاج بالليمون والزعتر
الدجاج بالليمون والزعتر

طبق الدجاج بالزعتر والليمون من الأطباق الشهية سريعة التحضير التي يمكن تقديمها مع خضار مشكل أو أرز أبيض حسب الرغبة وتعتبر من الوصفات المختلفة لعمل الدجاج بطعم جديد، إليك طريقة عمل طبق الدجاج بالزعتر والليمون بمكونات وخطوات سهلة وسريعة وفقًا لما جاء في موقع playswellwithbutter

طريقة عمل الدجاج بالليمون والزعتر:
مكونات الدجاج بالليمون:
قطع دجاج "فخذ أو صدر"
2
عصير ليمونة كبيرة


بشر ليمونة
6
زيت زيتون


ثوم مفروم


زعتر ناشف


ملح


فلفل أسود


بابريكا "اختياري"


خضروات مشوية "كوسة، بطاطس، جزر""اختياري"


طريقة التحضير:

في وعاء عميق، اخلطي عصير الليمون، بشر الليمون، زيت الزيتون، الثوم المفروم، الزعتر، الملح، الفلفل الأسود، والبابريكا "إن كنتي تستخدمينها".


أضيفي قطع الدجاج وقلبي جيدًا حتى تتغطى بالكامل بالتتبيلة.


اتركي الدجاج يتبل في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو طوال الليل للحصول على نكهة أقوى.


حمّي الشواية ثم ضعي قطع الدجاج على الشواية مع قلبها من وقت لآخر حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.


سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة.


ضعي قطع الدجاج المتبلة في صينية فرن واخبزيها حتى تنضج.


إذا كنتِ ترغبين في إضافة خضروات مشوية، قطعي الخضروات إلى مكعبات متوسطة الحجم ورشي عليها القليل من زيت الزيتون والأعشاب والتوابل.


ضعي الخضروات في صينية الفرن بجانب الدجاج أو اشويها بشكل منفصل.


قدمي الدجاج المشوي بالليمون والزعتر ساخنًا مع الخضروات المشوية والأرز الأبيض أو البطاطس المقلية.

المصدر: موقع playswellwithbutter

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الدجاج بالليمون والزعتر.. طبق سريع التحضير

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28070

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام