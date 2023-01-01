طريقة عمل البرجر في البيت: لذة الجاهز بأقل تكلفة!



عمل البرجر في البيت عمل البرجر في البيت

طريقة عمل البرجر، في البيت، من الأكلات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، بدلا من شراءه جاهزا، إلى جانب أنه مضمون وصحي؛ لأن مكوناته مضمونة، ومن صنع يديك.



ولأن البرجر من أكثر الاكلات التي يعشقها الاطفال الصغار، ولا يستطعيون الاسغناء عنها، فأصبحت معظم ستات البيوت تحاول إجادة عمله بنفسها في البيت؛ لأن الارتفاع الشديد في الأسعار وقف حائلا دون قدرة الكثير من الأسر المصرية على تلبية هذا المطلب للاطفال، في حين أنه يمكن عمل البرجر في البيت وزي الجاهز، إلا أنه أفضل وأفر، وأكثر ضمانا وحفاظا على صحة الاطفال.





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سر طريقة عمل البرجر الأصليوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البرجر في البيت، زي الجاهز، وبمكونات كلها مضمونة، كما أنه غير مكلف.مكونات عمل البرجر½ كيلو لحمة مفرومة1½ كوب فول صويا ( اختياري)½ ملعقة صغيرة قرفة2 فص ثوم مفرومملح وفلفل أسود مفروم ناعمبصلة مفرومة¼ كوب ماءبهارات برجر (تباع لدي العطار)زيت للتحميرطماطم وخس وخيار للتقديمطريقة عمل البرجرانقعي فول الصويا في الماء لمدة ساعة، ثم صفيه جيدا من المياه.ضيفي على فول الصويا بعد تصفيته، بقية المكونات، وافرميهم جيدًا حتي تكوين عجينة ناعمة.افردي كيس بلاستيك مدهون بالزيت ثم افردي عليه العجينة، غطي عجينة اللحم بكيس بلاستيك أخر مدهون بالزيت، وابدأي افرديها بالنشّابة.قطعي العجينة لدوائر وضعيها في الفريزر لمدة ساعة.وأخيرًا اخرجيها من الفريزر للتحمير على الجيرل، أو طاسة تيفال بنقطه زيت.قدميها مع الخبز والبطاطس والكاتشب.طريقة عمل البرجر السمكوتقدم الشيف آسيا أيضا، لكل ست بيت وأم، وصفة مميزة، وصحية ولذيذة، لتقدمها لأفراد أسرتها، وبشكل خاص لأطفالها الصغار، وهي طريقة عمل برجر السمك.مكونات عمل برجر السمك:نصف كيلو سمك فيليه2 بيض ( للقلي والخلطة )نصف كوب بقسماط ناعم فلفل حارثومبصل مبشوربقدونس مفرومليمونكوب زيتكمونملح وفلفلطريقة تحضير برجر السمك:قومى بفرم السمك مع البيضه والبقسماط والثوم والبصل، وقطع من الفلفل الحار فرمًا جيدًا، حتى يصبح قوام واحد.ابدأي في تشكيل الخليط على هيئة أقراص، مثل البرجر، وضعيها فى الدقيق ثم في البيض، وأخيرا في البقسماط.حمرى أقراص السمك فى الزيت حتى النضج، وحتى تحصلي على لون ذهبي مميز.