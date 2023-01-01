طريقة سهلة لإزالة بقع الأريكة الصعبة بمكونات طبيعية..في 10 دقائق فقط..

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تعتبر بقع الأريكة من أكثر المشكلات المنزلية الشائعة التي تؤثر على مظهر الأثاث ونظافته، ورغم أن الانسكابات والأوساخ قد تكون غير قابلة للتجنب، فإن التخلص منها لا يستلزم استخدام مواد كيميائية قاسية، ومن الممكن الاعتماد على مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة في المنزل لتنظيف الأريكة بفعالية وفي وقت قصير.

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مشكلة البقع الصعبة على الأريكة تواجه الكثير من الناس، خاصةً في البيوت التي بها أطفال، سواء ناتجة من خلال الطعام، والمشروبات أو حتى اللعب، هذه البقع التي تتنوع بين الحبر، والشوكولاتة والعصائر، ويمكن أن تكون مزعجة وصعبة في إزالتها، ما يستدعي البحث عن حلول فعّالة للحفاظ على نظافة الأريكة.موقع «دايلي إكسبريس» نقل نصيحة أحد الخبراء في شركة عالمية متخصصة في الأدوات المنزلية، والذي قدَّم فكرة سهلة تساعد على التخلص من تلك البقع التي تلتصق بالأقمشة، وتصبح عائقًا أمام الحفاظ على نظافة الأريكة ومظهرها.وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسهل طريقة التخلص من البقع في الأريكة وعلى أقمشة الأثاث:المكونات اللازمة لإزالة بقع الأريكةتتمثل المكونات في:-سائل غسيل الصحون.-الخل الأبيض.-صودا الخبز.-ماء دافئ.?خطوات تنظيف البقع الصعبة1- خلط ملعقة صغيرة من سائل غسيل الصحون مع الخل الأبيض وصودا الخبز في ماء دافئ.2- تحريك الخليط حتى تتكون رغوة كثيفة.3- وضع المحلول على البقع.4- توزيع الخليط برفق على البقع أو الأوساخ الظاهرة على الأريكة.5- ترك المحلول لمدة 10 دقائق ليجف ويتفاعل مع البقعة.6- مسح المنطقة بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي بقايا بعد جفاف المحلول.