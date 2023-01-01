طريقة خفية للتجسس على هاتفك الذكي دون علمك

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كشف خبراء في أمن البيانات عن طريقة خفية يستمع بها الشركات إلى محادثاتك دون علمك، وذلك عن طريق استخدام الميكروفونات في الهواتف الذكية، مما يؤدي إلى كشف عن معلومات شخصية حساسة، مثل العواطف، والميول، وحتى الحالة الصحية، كما جاء في تقرير لصحيفة «الديلي ميل».

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ووفقًا للتقارير، يمكن تفعيل الميكروفونات من خلال التطبيقات المختلفة على الهواتف الذكية وأجهزة المساعدين المنزليين، مما يسمح للشركات بجمع البيانات الصوتية وبيعها للمعلنين.وطلب الخبراء في التقرير أن يكون المستخدمون على دراية بالأذونات التي يمنحونها للتطبيقات عند تثبيتها، حيث يمكن أن تتضمن هذه الأذونات الوصول إلى الميكروفون بشكل دائم تقريبًا.وطلب أيضا الخبراء من المستخدمين ، من أنه إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لحماية نفسك، مثل:- مراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات بانتظام.- استخدام إعدادات الخصوصية لتعطيل الوصول إلى الميكروفون عند عدم الحاجة.- تثبيت تطبيقات من مصادر موثوقة فقط.- فحص التطبيقات المثبتة على جهازك وحذف تلك التي لا تستخدمها بانتظام، وتقييد وصول التطبيقات الأخرى إلى الميكروفون.وأخير حذر الخبراء في التقرير من أن هناك نقص في التشريعات التي تحمي خصوصية البيانات الصوتية بشكل كافٍ، مما يسمح للشركات بجمع واستخدام هذه البيانات بطرق قد تكون غير أخلاقية أو غير قانونية في بعض الأحيان.