طريقة تنظيف الميكروويف من الأكل المحترق ورائحته في 3 خطوات سهلة

الخطوة 3: استخدام عصير الليمون
إليك 3 خطوات سهلة لتنظيف الميكروويف من بقايا الأطعمة المحترقة والرائحة المزعجة، ةفقا لما نشره موقع هيلثي:
الخطوة 1: استخدام الخل والماء
ضع كوبًا من الخل الأبيض وكوبًا من الماء في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.
قم بتشغيل الميكروويف على الحرارة العالية لمدة 5-7 دقائق حتى يغلي المزيج.
اترك الميكروويف مغلقًا لمدة 15 دقيقة لتسمح للبخار بتنظيف الجدران.
امسح الداخل بقطعة قماش نظيفة.
الخطوة 2: استخدام صودا الخبز
ضع كوبًا من الماء والملعقة الكبيرة من صودا الخبز في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.
قم بتشغيل الميكروويف على الحرارة العالية لمدة 5 دقائق حتى يغلي المزيج.
اترك الميكروويف مغلقًا لمدة 15 دقيقة لتسمح للبخار بتنظيف الجدران.
امسح الداخل بقطعة قماش نظيفة.
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