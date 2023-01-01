طريقة تنظيف الميكروويف من الأكل المحترق ورائحته في 3 خطوات سهلة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة تنظيف الميكروويف من الأكل المحترق ورائحته في 3 خطوات سهلة

صورة الخبر: تنظيف الميكروويف
تنظيف الميكروويف


إليك 3 خطوات سهلة لتنظيف الميكروويف من بقايا الأطعمة المحترقة والرائحة المزعجة، ةفقا لما نشره موقع هيلثي:

الخطوة 1: استخدام الخل والماء
ضع كوبًا من الخل الأبيض وكوبًا من الماء في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.
قم بتشغيل الميكروويف على الحرارة العالية لمدة 5-7 دقائق حتى يغلي المزيج.
اترك الميكروويف مغلقًا لمدة 15 دقيقة لتسمح للبخار بتنظيف الجدران.
امسح الداخل بقطعة قماش نظيفة.

الخطوة 2: استخدام صودا الخبز
ضع كوبًا من الماء والملعقة الكبيرة من صودا الخبز في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.
قم بتشغيل الميكروويف على الحرارة العالية لمدة 5 دقائق حتى يغلي المزيج.
اترك الميكروويف مغلقًا لمدة 15 دقيقة لتسمح للبخار بتنظيف الجدران.
امسح الداخل بقطعة قماش نظيفة.

الخطوة 3: استخدام عصير الليمون
ضع كوبًا من عصير الليمون الطازج في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.
قم بتشغيل الميكروويف على الحرارة العالية لمدة 5 دقائق حتى يغلي المزيج.
اترك الميكروويف مغلقًا لمدة 15 دقيقة لتسمح للبخار بتنظيف الجدران.
امسح الداخل بقطعة قماش نظيفة.
بعد إتباع هذه الخطوات، سيكون الميكروويف نظيفًا وخاليًا من الروائح المزعجة. استمتع بطهي أطباقك بدون قلق!

المصدر: موقع هيلثي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة تنظيف الميكروويف من الأكل المحترق ورائحته في 3 خطوات سهلة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99767

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم