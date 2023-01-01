طريقة تنظيف الميكروويف من الأكل المحترق ورائحته في 3 خطوات سهلة



تنظيف الميكروويف تنظيف الميكروويف



إليك 3 خطوات سهلة لتنظيف الميكروويف من بقايا الأطعمة المحترقة والرائحة المزعجة، ةفقا لما نشره موقع هيلثي:



الخطوة 1: استخدام الخل والماء

ضع كوبًا من الخل الأبيض وكوبًا من الماء في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

قم بتشغيل الميكروويف على الحرارة العالية لمدة 5-7 دقائق حتى يغلي المزيج.

اترك الميكروويف مغلقًا لمدة 15 دقيقة لتسمح للبخار بتنظيف الجدران.

امسح الداخل بقطعة قماش نظيفة.



الخطوة 2: استخدام صودا الخبز

ضع كوبًا من الماء والملعقة الكبيرة من صودا الخبز في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

قم بتشغيل الميكروويف على الحرارة العالية لمدة 5 دقائق حتى يغلي المزيج.

اترك الميكروويف مغلقًا لمدة 15 دقيقة لتسمح للبخار بتنظيف الجدران.

امسح الداخل بقطعة قماش نظيفة.

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الخطوة 3: استخدام عصير الليمونضع كوبًا من عصير الليمون الطازج في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.قم بتشغيل الميكروويف على الحرارة العالية لمدة 5 دقائق حتى يغلي المزيج.اترك الميكروويف مغلقًا لمدة 15 دقيقة لتسمح للبخار بتنظيف الجدران.امسح الداخل بقطعة قماش نظيفة.بعد إتباع هذه الخطوات، سيكون الميكروويف نظيفًا وخاليًا من الروائح المزعجة. استمتع بطهي أطباقك بدون قلق!