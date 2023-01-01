طريقة تنظيف «الشرشوبة»..مش هترميها تاني..



الشرشوبة الشرشوبة

تسعى الكثير من ربات البيوت للحفاظ على كل أدواتها المنزلية نظيفة ولامعة، ومن أبرز تلك الأدوات الممسحة "الشرشوبة"، نظرًا لأن تنظيف الممسحة جانب مهم للحفاظ على منزل نظيف ومنظم.



تنظيف الممسحة بانتظام لا يطيل عمرها فقط، بل يمنع أيضًا تراكم العفن والبكتيريا، وعلى الرغم من أن الشطف السريع لممسحة مبللة بعد كل استخدام يمكن أن يكون كافيًا، إلا إنه من الضروري إجراء جلسات تنظيف أعمق في بعض الأحيان، وفيما يلي بعض النصائح لتنظيف الممسحة بشكل فعال، حسب موقع herzindagy.



الخل

قد يعجبك أيضا...

نقوم بملئ دلو بالماء الساخن، والتأكد من إنه ساخن لتعزيز قوة التنظيف.القيام بدمج الخل الأبيض في محلول الماء الساخن، مما يساعد في إزالة الشحوم والزيوت الموجودة في ألياف الممسحة.وضع الممسحة في الماء المنقوع بالخل وتركها تنقع لمدة خمس دقائق تقريبًا، وبمجرد نقعها، تُشطف رأس الممسحة جيدًا تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافيًا، مما يضمن إزالة جميع آثار الأوساخ والخل.صابون الأطباق والماءلتنظيف شامل للممسحة الجافة، يمكن إستخدام الصابون والماء، ويتم إستخدامه عبر الآتي:إعداد دلو مملوء بالماء الدافئ ونُضف إليه صابون الأطباق السائل أو منظف الغسيل لتكوين محلول صابوني.غمر رأس الممسحة في الخليط، مع التأكد من غمره بالكامل.توزيع الصابون على ألياف رأس الممسحة، مع التأكد من تغطية كل جزء بالكامل.نشطف الممسحة تحت الماء النظيف لإزالة جميع آثار بقايا الصابون.نترك الممسحة تجف تمامًا في الهواء قبل تجميعها مرة أخرى لاستخدامها فيما بعد.بإستخدام الليموننقوم بإعداد دلوًا مملوء بالماء الدافئ ونضُف إليه عصير الليمون، ومن الممكن إضافة شرائح الليمون لمزيد من قوة التنظيف والرائحة اللطيفة.غمر الممسحة في الماء المملوء بالليمون وتركها تنقع لمدة 10-15 دقيقة تقريبًا، فقد تساعد الطبيعة الحمضية لليمون في تحطيم الأوساخ، كما تعمل الحمضيات على رائحة منعشة على الممسحة.يمكن إستخدام فرشاة تنظيف أو اليدين لفرك الممسحة بلطف، مع التركيز على المناطق التي بها بقع أو تراكمات عنيدة.بعد نقعها وفركها، يتم شطف الممسحة تحت الماء الجاري للتخلص من أي بقايا من عصير الليمون وجزيئات الأوساخ.القيام بتعليق الممسحة في مكان جيد التهوية حتى تجف تمامًا قبل إستخدامها.