طريقة تخليل السردين قبل حلول عيد شم النسيم:



تخليل السردين تخليل السردين

طريقة تخليل السردين، السردين من الأسماك الزيتية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، لكن المصريين تفننوا فى طرق تخليله ليدخل ضمن أكلات الأعياد عند المصريين مثل الرنجة والفسيخ فى شم النسيم.



وطريقة تخليل السردين، سهلة وبسيطة وهو يتميز بأنه ينضج سريعا وخطوات تخليله سهلة على عكس الفسيخ، ونجاح تخليله مضمون، لذا تقبل ربات البيوت على تخليه فى المنزل.



وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة تخليل السردين. مكونات تخليل السردين:-

كيلو سمك سردين طازج



ملح عادى



شطة



طريقة تخليل السردين:-

نحضر سمك السردين الطازج مع التأكد من سلامته عند الشراء حيث يمكن أن يكون مغلق تماما وعيناه واضحتان ورائحته جيدة.

ثم نغسل السردين بالماء الجارى جيدا مع مراعاة تنظيف الخياشيم بالماء دون خدشها حيث يجب الحفاظ على سلامة السمك من أى فتحات.

ثم نصفى السمك فى مصفاة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.











بعدها نجفف السمك بمناديل المطبخ للتأكد من خلوه من أى سوائل.

ثم نخلط الملح والشطة معا فى طبق. ونحضر علبة بلاستيك محكمة الغلق، ونرش بها القليل من الملح والشطة.

ثم نقوم بحشو خياشيم السردين جيدا بالملح والشطة ونرص السردين فى العلبة بحيث تكون كل سمكة عكس الأخرى وهكذا حتى تنتهى الكمية.

ثم نرش على الوجه رشة ملح وشطة.



ثم نغطى العلبة بكيس بلاستيك، ونغلقها جيدا، ونضعها فوق الثلاجة أو فى دولاب المطبخ، ونتركها لمدة 5 أيام فى درجة الحرارة المرتفعة، مع تحريك العلبة كل يومان.

وبعد انتهاء المدة نفتح العلبة ونخرج السردين ونقوم بتنظيفه جيدا من القشر الشوك.



ثم ننقع السردين فى الزيت والخل وعصير الليمون ليلة كاملة.

ثم يقدم بعدها فى شم النسيم بجانب الرنجة والفسيخ مع الخبز الأسمر وسلطة الطحينة والبصل الأخضر وعصير الليمون والطماطم والخس والخيار.











فوائد السردين

من فوائد السردين التى تدفعنا لتناوله باستمرار:-



يحمي من الأمراض السرطانية خاصة سرطان القولون وسرطان المستقيم.

يحسن المزاج ويساعد فى مقاومة الاكتئاب، ما يعزز الصحة النفسية.

يحافظ على مستوى السكر بالدم.



يقوى المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يعمل على تقوية العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د.



يعمل على تجديد خلايا الجلد لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجلد.

يحمى من أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.











مهم لجمال الشعر لأنه يغذي الشعر بالعناصر الغذائية المهمة مما يجعل لامعا وأكثر حيوية.

يعزز من نضارة البشرة وجمالها ويخفف من ظهور الهالات السوداء ويؤخر ظهور التجاعيد بالبشرة.

يعزز صحة الجهاز العصبى.



يساعد فى إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وسهرات حرارية قليلة.

يحمى من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يساعد فى نمو العضلات وتوقيتها لاحتوائه على البروتين وبالتالى هو مهم للصغار وللشباب والرياضيين لنموهم بشكل صحى وتقوية عضلاتهم.



يعزز صحة الدماغ ويحسن من مستوى التركيز ويرفع معدلات الذكاء لاحتوائه على نسبة عالية من الأوميجا 3.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يعمل على خفض مستوى الكوليسترول بالدم.

