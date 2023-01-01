طريقة تحضير كيك البرتقال باللوز



كيك البرتقال باللوز كيك البرتقال باللوز



كتبت الشيف مروة السجيني، منشورا جديدا من لطريقة تحضير كيك البرتقال باللوز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



مكونات كيك البرتقال باللوز

- 2 برتقالة



- 2 كوب دقيق اللوز

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- 2 ملعقة شاي بيكينج بودر- قليل من الملح- 5 بيضات- 1 كوب سكر- شرائح اللوز للتزيينلصوص البرتقال3/2 كوب عصير برتقال1/3 كوب سكرطريقة تحضير كيك البرتقال باللوز1. سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية) وادهني قالب الكيك بالزبدة.2. اغسلي البرتقال جيداً، ثم قومي بغليه كاملاً لمدة ساعة تقريباً حتى يصبح طرياً، ودعيه يبرد، ثم قطعها إلى أرباع وأزل أي بذور.3. ضعي البرتقال في محضرة الطعام واخلطيه حتى يصبح ناعمًا.4. في وعاء الخلط، اخلطي دقيق اللوز مع البيكينج بودر والملح.5. في وعاء منفصل، اخفقي البيض والسكر معًا حتى يصبح خفيفًا وفاتح اللون.6. ضيفي هريس البرتقال إلى خليط البيض.7. ضيفي خليط دقيق اللوز تدريجياً حتى تمتزج المكونات جيداً.8. يُسكب الخليط في قالب الكيك المُجهز ويُخبز في الفرن لمدة تتراوح بين 45 و50 دقيقة تقريبًا، أو حتى يُدخل عود الأسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا.9. أثناء خبز الكيك، حضري صوص البرتقال عن طريق تسخين عصير البرتقال والسكر في قدر حتى يذوب السكر.ط، ‏اغلي الخليط في القدر لمدة 5 دقائق واتركيه جانباً ليبرد.10. بمجرد نضج الكيك، اتركيه ليبرد في القالب لبضع دقائق11. ضيفي صوص البرتقال على سطح الكعكة ورشيها بشرائح اللوز للتزيين