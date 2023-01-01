طريقة تحضير عصير الليمون والزنجبيل لتقليل الكوليسترول..

عصير الليمون والزنجبيل من أفضل وأشهي وصفات العصائر المنعشة، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة في الجسم وتنظيم مستويات ضغط الدم، ومن الوصفات المحببة لدي الكثيرين ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل جربيه بطعمه اللذيذ والشهي وقدميه لأفراد أسرتك.
المقادير والمكونات:
4 حبات عصير الليمون حامض
6 ملاعق كبيرة سكر
3 اكواب ماء
2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
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