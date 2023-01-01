طريقة تحضير عصير الليمون والزنجبيل لتقليل الكوليسترول..

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الليمون والزنجبيل

عصير الليمون والزنجبيل من أفضل وأشهي وصفات العصائر المنعشة، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة في الجسم وتنظيم مستويات ضغط الدم، ومن الوصفات المحببة لدي الكثيرين ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل جربيه بطعمه اللذيذ والشهي وقدميه لأفراد أسرتك.

المقادير والمكونات:

4 حبات عصير الليمون حامض
6 ملاعق كبيرة سكر
3 اكواب ماء
2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

طريقة التحضير:

اغلي الماء في وعاء على النار، ثم أضيفي السكر وحركي حتى يذوب.
أضيفي عصير الليمون، ثم برش الزنجبيل، واتركي القدر يغلي لحوالي 5 دقائق.
ارفعي الوعاء عن النار، ثم صبّي عصير الليمون والزنجبيل في أكواب التقديم، وقدميه دافئاً.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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