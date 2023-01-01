طريقة تحضير عصير البنجر مع البرتقال

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

البنجر غني بالفوائد المتعددة والعناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات ومن أبرزها فيتامين A، وفيتامينC ، وفيتامين B6، ويحتوي على عدد من المعادن منها الحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

ويعتبر عصير البنجر بالبرتقال من أفضل وأشهي وصفات العصائر الطبيعية، ومن الوصفات المحببة لدي الكثيرين ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل جربيه بطعمه اللذيذ والشهي وقدميه لأفراد أسرتك.

? المقادير والمكونات:
1 حبة بنجر

1 حبة تفاح

1 حبة جزر

1 حبة برتقال مقشر

قطعة زنجبيل
مكعبات الثلج حسب الرغبة

? طريقة التحضير:

قطعي البنجر، والتفاح، والجزر، والبرتقال إلى قطع صغيرة الحجم.

ابشري الزنجبيل جيداً ثم أضيفيه إلى خليط الفاكهة المقطعة.

وزعي المكونات في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي الثلج، واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج بملمس ناعم القوام.

صفّي العصير في مصفاة، ثم اتركيه جانباً لحوالي 5 دقائق حتى تتخلصي من اللّب.

صُبي العصير في أكواب وقدميه فوراً.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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