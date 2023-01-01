طريقة تحضير عصير البنجر مع البرتقال

البنجر غني بالفوائد المتعددة والعناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات ومن أبرزها فيتامين A، وفيتامينC ، وفيتامين B6، ويحتوي على عدد من المعادن منها الحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.
ويعتبر عصير البنجر بالبرتقال من أفضل وأشهي وصفات العصائر الطبيعية، ومن الوصفات المحببة لدي الكثيرين ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل جربيه بطعمه اللذيذ والشهي وقدميه لأفراد أسرتك.
? المقادير والمكونات:
1 حبة بنجر
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