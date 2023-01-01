طرق هامه يمكنها إطالة عمر بطارية سيارتك



بطارية السياره بطارية السياره

بالنسبة للكثيرين تعتبر مشكلة توقف بطارية السيارة عن العمل مشكلة كبيرة، وذلك لأنها مشكلة قد تحدث بشكل مفاجئ للسائق وفي أوقات غير مناسبة، لذلك نقدم لك اليوم بعض النصائح التي يمكن اتباعها لإطالة عمر بطارية سيارتك، وهي كالتالي:



- تجنب الرحلات القصيرة الدورية بسيارتك:



تتسبب القيادة لرحلات أو مسافات قصيرة جدًا بشكل متكرر في عدم منح بطارية السيارة وقت كافي لإعادة شحن نفسها، لذلك يتسبب هذا الأمر في تدهور حالة البطارية بشكل مبكر.

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- النظافة هي المفتاح:إذا كنت تريد التأكد من أن البطارية تعمل بشكل سليم لفترة طويلة، فيتعين عليك التأكد من نظافة الإطار الخارجي للبطارية، وحافظ عليه خالي من الأتربة والقاذورات، حيث قد تتسبب هذه الجسيمات في كثير من الأحيان في وقوع ماس كهربائي، وإذا تكرر هذا الأمر فإن البطارية ستتوقف تماما عن العمل.- الصيانة إلزامية:احرص بشكل منتظم على صيانة بطارية سيارتك، وذلك للتأكد من أن الجهد (الفولت) الصادر من البطارية منتظم وثابت، كما أن إجراء فحص منتظم للبطارية سيمنحك فكرة تقريبية عن حالتها ومتى ستحتاج إلى تغييرها.- لا تترك السيارة بدون استخدام لفترات طويلة:مع مرور الوقت يحدث تفريغ ذاتي للطاقة للبطاريات التي تستعمل الأحماض (مثل بطاريات السيارات)، ويزداد هذا الأمر ويصبح أكثر حدة إذا تركت السيارة غير مستخدمة لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك يمكن لعدم استخدام السيارة لفترات طويلة أن يؤدي إلى تراكم الصدأ الغير المرغوب فيه والأتربة الأخرى على البطارية، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث قصور في الدائرة الكهربائية ونفاذ البطارية، لهذا السبب يوصى دائما بتشغيل المحرك لمدة عشر دقائق على الأقل يوميا حتى إذا كنت لا تخطط للذهاب إلى أي مكان لفترة من الوقت.- اغلق جميع الأنظمة الكهربائية عند تشغيل المحرك:عند بدء تشغيل المحرك، يجب التأكد من الأنظمة الكهربائية للسيارة مغلقة ومنها المصابيح الأمامية على سبيل المثال، وذلك لأن هذا التصرف يمثل ضغطً إضافي على البطارية لاستخراج مزيد من الطاقة منها خلال عملية تشغيل السيارة.- كن حذرا أثناء الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة:يجب أن تعلم أن البطاريات العادية للسيارات ليست مصممة لتعمل على النحو الأمثل في درجات الحرارة المرتفعة جدا، لذلك ستعمل البطاريات بنصف قدرتها تقريبا، ويمكن على سبيل المثال أن يستغرق تشغيل المحرك ضعف الوقت العادي خلال فصل الصيف، لذلك تأكد من إيقاف سيارتك دائمًا في مكان بارد أو في الظل خلال فصل الصيف للمحافظة على العمر الافتراضي للبطارية.