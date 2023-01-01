طرق هامه للحفاظ على النباتات خلال الموجة الحارة

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معرفة كيفية حماية النباتات خلال الموجة الحارة يمكن أن تؤدي إلى نجاح حديقتك أو تدميرها في فصل الصيف، وبالطبع يعتبر الري أحد الطرق لضمان صحة النباتات لكنه ليس الخيار الوحيد خاصة في المناطق التي قد يكون فيها استخدام المياه مقيدًا، وعلى الرغم من أننا نتطلع إلى امتصاص أشعة الشمس إلا أن حدائقنا يمكن أن تصبح جافة بسرعة إذا لم نتخذ خطوات لحماية نباتاتنا، وإليكم تلك النصائح وفقًا لموقع "homesandgardens".





- ري النباتات في الوقت المناسب من اليوم



يعد سقي النباتات أثناء موجة الحارة أمرًا حيويًا لبقائها على قيد الحياة ومع ذلك فإن القيود المفروضة على المياه شائعة في بعض المناطق ويتم فرضها في مناطق أخرى أثناء موجات الحر، لذا فإن الاستخدام الدقيق للمياه لإعادة ترطيب أمر مهم، عندما يكون الجو حارًا و أفضل وقت في اليوم لسقي النباتات هو الصباح الباكر أو في المساء.



ويجب سقي النباتات الموجودة في الأصيص مرتين يوميًا حيث تجف التربة بشكل أسرع في الأصيص، كما لا يفضل سقي النباتات أبدًا تحت أشعة الشمس الكاملة لأن الماء سوف يتبخر .

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تجنب ترك أوراق النبات رطبة حيثما أمكن ذلك لأن الرطوبة والحرارة تجعل النباتات أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية مثل البياض الدقيقي، قد يكون التخلص من البياض الدقيقي أمرًا مرهقًا لذا فإن الوقاية هي الحل الأفضل.- نقل نباتات الحاويات إلى الظلستكون نباتات الحاويات هي أول من يجف في موجة الحارة، لذا عليك توخي المزيد من الحذر لضمان عدم هلاكها في فترات الحرارة الشديدة بشكل خاص، ونقل الحاويات إلى مكان مظلل حتى تكون محمية من حرارة شمس الظهيرة.- إنشاء ظل النباتاتيمكن حماية النباتات التي تعاني من الحدود من خلال تطبيق أفكار ذكية لظلال الحديقة، مثل قطعة قماش للتظليل والتي يمكن تثبيتها فوق النباتات بأوتاد لتوفير الحماية من حرارة الشمس، و الخبراء ينصحون باستخدام أقمشة تظليل بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة لمعظم النباتات، وإذا كان الطقس الحار يمثل مشكلة مستمرة في المكان الذي تعيش فيه فقد تحتاج إلى التفكير في حلول أكثر استدامة مثل تطبيق مظلة العريشة لحماية النباتات على المدى الطويل.- حماية جذور النباتات من الحرارةتساعد حدود التغطية والحاويات على مساعدة جذور النباتات على الاحتفاظ بالرطوبة، ستمنع الطبقة التي يبلغ عمقها حوالي 3 بوصات الحرارة من اختراق التربة وتضمن بقاءها رطبة، إذا وضعت هذه الطبقة السميكة فإن البوصات القليلة العلوية من التربة التي يحدث فيها معظم نشاط الجذور ستظل رطبة وباردة، سيؤدي هذا إلى زيادة إنتاجية محصولك إذا كنت بستانيًا للخضراوات ويقلل كمية الري المطلوبة بغض النظر عن ما تزرعه.- حاويات ذات ألوان فاتحةالنباتات المتروكة في الحاويات البلاستيكية السوداء التي اشتريتها ستعاني أيضًا من إرتفاع درجة حرارة الطقس، لذلك يفضل أن تكون محمية بشكل أفضل من الحرارة عن طريق إعادة زرعها في حاويات ذات ألوان فاتحة تعكس ضوء الشمس وتعكس الحرارة بشكل أكثر فعالية.- تغذية النباتاتإذا كانت نباتاتك بحاجة إلى التغذية وكانت هناك موجة حارة أيضًا فمن المهم التأكد من إطعامها في الوقت المناسب، لا ينبغي أبدًا إضافة الأسمدة إلى التربة الجافة مع التأكد من إبقاء التربة رطبة أثناء وبعد التسميد للسماح بامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.- زرع نباتات جديدة في الوقت المناسبإذا قمت بإضافة نباتات جديدة إلى حديقتك في الصيف فازرعها في يوم غائم واسقيها جيداً .- شراء نباتات مقاومة للجفافإذا كنت ستزرع نباتات جديدة فتأكد من أنك تفكر في أفكار زراعة تتحمل الجفاف، فقد ترغب في التفكير في نباتات مقاومة للجفاف إلى جانب أصناف أكثر حساسية للحرارة للحفاظ على مظهر حديقتك بصحة جيدة.