طرق مختلفة لتبريد المنزل والشعور بالانتعاش خلال الطقس الحار

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يمكنك أن تحافظي على برودة منزلك خلال الطقس الحار باتباع أساليب مختلفة تساعد على تبريد المنزل وتجعلك تشعرين بالانتعاش، وهذه الأساليب البسيطة نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "environment".



- اغلقي الستائر

أبقِ الستائر مغلقة خاصة النوافذ المواجهة للشمال والغرب لتبريد منزلك بشكل ملحوظ، والأفضل من ذلك استثمري في شراء بعض الستائر المعتمة لحماية منزلك من شمس الصيف القاسية.



- اضبطي حرارة المكيف

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إذا كان لا بد من استخدام مكيف الهواء الخاص بكِ فاضبطي منظم الحرارة على درجة حرارة تتراوح بين 24-27 درجة مئوية أو على أعلى مستوى يناسبك، حيث إن زيادة منظم الحرارة الخاص بكِ بمقدار درجة مئوية واحدة فقط في الطقس الدافئ يمكن أن تقلل من تكلفة تشغيل جهازك بحوالي 10%.- اضبطي مراوح السقففي بعض الأحيان قد تشعرين بأن مراوح السقف تقوم فقط بدفع الهواء الساخن حول منزلك بدلاً من تبريده حسنًا أنتِ لستِ مخطئة فالمراوح التي لا تدور عكس اتجاه عقارب الساعة ربما تفعل ذلك تمامًا، لهذا اضبطي مراوح السقف الخاصة بكِ لتدور عكس اتجاه عقارب الساعة خلال الطقس الحار لدفع الهواء لأسفل بشكل مستقيم مما يساعد على خلق تأثير التبريد.- قومي بتهدئة أعصابكارتشفي المشروبات الباردة مثلجًا، أو ضعي قطعة قماش مبللة على رقبتك ونقاط الضغط الأخرى على جسمك، أو احصلي على حمام بارد لتبريد جسمك دون الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء.- اخترقي المروحةإذا كان لا يوجد مكيف هواء فلا تقلقي، إن وعاء الثلج الذي تم وضعه بذكاء هو كل ما تحتاجينه لتحويل المروحة إلى آلة رذاذ بارد، ضعي وعاءًا من الثلج أمام المروحة للحصول على نسيم جليدي بارد .- اختاري القطنالأقمشة القطنية جيدة التهوية وتساعد على تبريد جسمك، فقط ارتدي ملابس خفيفة وفضفاضة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء مثل القطن، وغطي سريرك بملاءات قطنية.- قومي بتغيير المصابيح الكهربائية الخاصة بكِإذا كنتِ تواجهين مشكلة في تبريد منزلك ولا تستطيعين معرفة السبب فقد تكون المصابيح الكهربائية هي السبب، لذلك يفضل التخلص تدريجياً من المصابيح المتوهجة حيث إنها تنتج قدرًا كبيرًا من الحرارة لذا فإن التحول إلى المصابيح الموفرة للطاقة مثل مصابيح LED يمكن أن يساعد في تبريد منزلك وتوفير الكثير من تكاليف الطاقة .