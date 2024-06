طرق طبيعية لحماية نفسك من الانيميا

الانيميا الانيميا

فقر الدم هو اضطراب شائع في الدم يحدث عندما تكون مستويات الهيموجلوبين منخفضة، والهيموجلوبين هو ناقل الأكسجين الحيوي الضروري للحفاظ على الصحة العامة لجسمك.



وتتمثل مهمة الهيموجلوبين في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم حتى يعمل نظامك بشكل صحيح. لذلك، لا يمكنك السماح لمستويات الهيموجلوبين لديك بالخروج عن السيطرة إذا كنت تريد أن يعمل جسمك بشكل صحيح.



ما هو الهيموجلوبين؟

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يساعد على نقل الأوكسجين من الرئتين إلى أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة، يعد الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين أمرًا مهمًا لتحسين أداء الجسم لأن الأكسجين ضروري للتنفس الخلوي، وهي عملية توليد الطاقة من خلال خلاياك.

يساعد الهيموجلوبين أيضًا على نقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين، وهذا يسمح بطرد الهيموجلوبين من جسمك عند الزفير، بمعنى آخر، يحتوي الهيموجلوبين على الحديد، مما يسمح له بحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وامتصاصه من الهواء الذي نتنفسه.ما هو انخفاض عدد الهيموجلوبين؟يمكن أن يكون انخفاض مستويات الهيموجلوبين علامة على فقر الدم، مما يعني أن جسمك لا ينتج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو أنه توقف عن العمل بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى نقص الأكسجين في الجسم، مما قد يكون ضارًا لجسمك، يجب أن يتراوح مستوى الهيموجلوبين الطبيعي في الدم لكي يعمل الجسم بشكل صحيح بين 14 و18 جم/ديسيلتر للرجال وبين 12 و16 للنساء.كيفية زيادة الهيموجلوبين؟فيما يلي بعض الطرق السهلة والسريعة لزيادة الهيموجلوبين بشكل طبيعينظام غذائي سليميمكن أن يزيد الحديد من إنتاج الهيموجلوبين، والذي سيساعد أيضًا في تكوين خلايا دم حمراء جديدة، لذلك، كلما انخفضت مستويات الحديد، قل عدد خلايا الدم الحمراء التي تظهر في الجسم، مما يعني أنه لن يتم نقل كمية كافية من الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.يمكنك تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي مثل اللحوم والأسماك والدواجن ولحوم الأعضاء والفاصوليا والبقوليات والبيض والخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور لزيادة مستويات الهيموجلوبين لديكتناول فيتامين سيتحتاج إلى زيادة تناول فيتامين C، وفقا لدراسة نشرت في Kidney Research and Clinic Practice، يمكن أن يزيد فيتامين C من مستويات الهيموجلوبين في الدم.بعض الأطعمة الغنية بفيتامين C والتي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي تشمل البرتقال، والقرنبيط، والفلفل الحلو، والجريب فروت، والطماطم، والبابايا، وكرنب.تناول فيتامين ب 12إذا كانت مستويات الهيموجلوبين لديك منخفضة، يمكنك إضافة المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب12 إلى نظامك الغذائي.ووجدت دراسة نشرت في مجلة Sage Journal أن هناك علاقة إيجابية بين مستويات فيتامين ب 12 والهيموجلوبين، يمكنك إضافة المزيد من الأطعمة مثل البيض ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة والمأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي للحفاظ على عدد خلايا الدم تحت السيطرة.