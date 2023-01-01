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طرق جديده لتبريد منزلك بدون التكييف خلال موجة الحر

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تشهد البلاد حاليًا موجة حر شديدة، مما يجعل الكثيرين يبحثون عن وسائل لتبريد منازلهم دون الحاجة لاستخدام التكييف.

إليك طرق فعالة تساعدك في الحفاظ على برودة منزلك خلال أيام الصيف الحارة:

إغلاق الستائر
إغلاق الستائر خلال فترة الصباح يمنع دخول أشعة الشمس الحارقة، مما يسهم في تقليل درجة حرارة المنزل.


الاستمتاع بنسيم الليل

فتح النوافذ عند غروب الشمس يسمح بدخول الهواء البارد، مما يساعد على تبريد المنزل.


إغلاق الأبواب

إذا كنت تحاول تبريد غرفة معينة، فإن إغلاق الأبواب يمنع تدفق الهواء الساخن من الغرف المجاورة، كما يمكن ترك الأبواب مفتوحة وتشغيل المراوح لتوزيع الهواء البارد في جميع أنحاء المنزل.


تشغيل مروحة السقف عكس اتجاه عقارب الساعة

تشغيل مراوح السقف في هذا الاتجاه يساعد على دفع الهواء الدافئ للأعلى، مما يساهم في تبريد الغرفة.



فتح النوافذ بطريقة استراتيجية

إذا كانت لديك نوافذ مزدوجة، يمكنك رفع الإطار السفلي للسماح بدخول الهواء البارد، وخفض الإطار العلوي للسماح بخروج الهواء الساخن، مما يخلق تيارًا منعشًا.



تجنب استخدام الفرن

تجنب استخدام الفرن للحفاظ على برودة المطبخ. استخدام غطاء التهوية عند الطهي يساعد في تبديد الحرارة والرطوبة.



تبريد الجسم

ارتداء ملابس مصنوعة من الأقمشة الخفيفة مثل القطن أو الكتان يساعد في الحفاظ على برودة الجسم.


الحفاظ على برودة السرير

اختيار ملاءات خفيفة الوزن من مزيج القطن والكتان يساعد في تبريد السرير، مما يوفر بيئة نوم مريحة.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع ببيئة منزلية مريحة وباردة حتى في أشد أيام الصيف حرارة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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