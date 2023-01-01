طرق جديدة لعلاج مرضى السكر تغنيهم عن الجرعة اليومية

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تمكن العلماء من اكتشاف طريقة جديدة لعلاج مرضى السكر من خلال أخذ حقنة الأنسولين مرة واحدة فى الأسبوع بدلا من الجرعة اليومية.

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ووفقا لما أورده موقع “oceancitytoday” كشفت تجربتان من المرحلة الثالثة تم تقديمهما يوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في مدريد أن عقار efsitora آمن وفعال مثل حقن الأنسولين اليومية القياسية.الدراسة الأولىتوصلت التجربة الأولى إلى أن تناول عقار إفسيتورا أسبوعيًا كان يتحكم في مستويات السكر في الدم بالإضافة إلى شكل طويل المفعول من الأنسولين يسمى ديجلوديك وقد أجريت هذه الدراسة على 928 شخصًا مصابين بداء السكري من النوع 2 .الدراسة الثانيةووجدت التجربة الأخرى إلى أن تناول عقار إفسيتورا مرة واحدة في الأسبوع كان له نفس الأداء مثل تناول عقار ديجلوديك يوميا لدى 623 شخصا مصابا بداء السكري من النوع الأول.آراء الباحثينوكتب الفريق البحثي بقيادة الدكتورة كارول وايشام، أخصائية الغدد الصماء في مركز مولتيكير روكوود للسكري والغدد الصماء في سبوكان، فى تقرير رسمي "إن الأنسولين الذي يتم تناوله مرة واحدة أسبوعياً لديه القدرة على تبسيط إدارة الجرعة وتقليل الحواجز التي تحول دون بدء العلاج بالأنسولين من خلال تقليل عبء الحقن مقارنة بالأنسولين الذي يتم تناوله مرة واحدة يومياً".واستكملت وايشام في بيان صحفي من شركة الأدوية، قائلة: "عادة يتم تناول جرعات الإنسولين الأساسية مرة واحدة يوميًا، وهو جدول علاجي يمكن أن يجعل الالتزام بالجرعة أمرًا صعبًا بالنسبة لجزء كبير من الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع 2.يتمتع Efsitora بالقدرة على معالجة عبء العلاج وتحسين الالتزام وكل ذلك مع خفض A1C ويمكن أن تحدث هذه النتائج تأثيرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع 2 الذين يبحثون عن خيار مرة واحدة أسبوعيًا يوفر نتائج مماثلة للإنسولين اليومي.والتجربة الثانية كانت بقيادة الدكتور ريتشارد بيرجنستال ، المدير التنفيذي لمركز السكري الدولي التابع لمعهد هيلث بارتنرز في مينيابوليس، وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة أفضل جرعة للحفاظ على الفعالية مع التخفيف من خطر نقص السكر في الدم مع علاج إفسيتورا الأسبوعي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.وأضاف بيرجنستال في بيان صحفي : يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى الأنسولين كل يوم، وفي الوقت الحالي، يمكنهم توصيل الأنسولين باستخدام نظام توصيل الأنسولين الآلي أو عن طريق تناول حقنة الأنسولين الأساسية اليومية وحقن الأنسولين المتعددة في أوقات الوجبات كل يوم".تُظهر هذه البيانات الجديدة أنه بجرعة واحدة أسبوعيًا من الأنسولين الأساسي، كان إيفسيتورا قادرًا على تحقيق انخفاض مماثل في A1C مثل تناول حقنة من أحد أكثر أنواع الأنسولين الأساسية استخدامًا كل يوم.مقارنة العلاجينوفي كلتا التجربتين السريريتين، اللتين استمرتا 52 أسبوعًا، قام الباحثون بتوزيع المشاركين بشكل عشوائي على تناول الأنسولين efsitora أو degludec.كان الاختلاف الرئيسي في النتائج بين التجربتين يتعلق بأحداث نقص السكر في الدم.لم تجد تجربة مرض السكري من النوع 2 أي فرق كبير إحصائيًا بين إفسيتورا وديجلوديك عندما يتعلق الأمر بنقص السكر في الدم.ولكن النتائج أظهرت أن انخفاض سكر الدم حدث بشكل أكثر تكرارًا لدى مرضى السكري من النوع الأول الذين تناولوا إفسيتورا (10%) مقارنة بمن تناولوا ديجلوديك (3%).ووجدت تجربة مرض السكري من النوع 2 أيضًا أن عقار efsitora يعمل بشكل جيد لدى مرضى السكري حتى لو كانوا يتناولون دواء GLP-1 مثل Ozempic.نُشرت نتائج تجربة مرض السكري من النوع 2 في 10 سبتمبر في مجلة نيو إنجلاند الطبية ، في حين نُشرت نتائج تجربة مرض السكري من النوع 1 في 10 سبتمبر في مجلة ذا لانسيت .