طرق تخزين اللحمة بشكل صحيح: دليل لحفظ نضارتها لأطول فترة ممكنة

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تخزين اللحمة


يستعد الكثير إلى عيد الأضحى وتخزين اللحمة.. وكانت قدمت مديرية الطب البيطري طرق تخزين اللحمة بشكل صحيح.

تفرد اللحمة على صواني كبيرة بدون تكدس فوق بعضها لمدة ساعتين تحت مروحة شديدة أو في التكييف حتي تجف وممنوع تغسلها قبل التخزين ده بيعرضها للفساد أسرع وبيساعد على نشر الميكروبات.

ثم نضعها في أكياس تخزين شفافة1كيلو في كل كيس وليس أكثر [لضمان جودة التبريد] ونفرغ أكياس اللحمة من الهواء لأنها تعمل عازل وبتقلل جودة التبريد.

يتم وضعها في التلاجة لمدة من 6 ل 20 ساعة ويكون هناك عازل ما بينها وبين أي طعام آخر .



اللحوم في الفريزر:
ضبط درجة حرارة الديب فريزر على-18 أو أقل.
=لحم الأبقار أو الجاموس من 8 إلى 12 شهر.
=اللحم الضاني من 6 إلى 8 شهور.
=الكبدة والمخ والكلاوي والكرشة من 3 إلى 4 شهور.
=اللحمة المفرومة 3 شهور.
=أما اللحم المطبوخ 3 أسابيع.

المصدر: elbalad

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