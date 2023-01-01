طرق بسيطة لتنظيف الستائر



تنظيف الستائر تنظيف الستائر



مع قدوم العيد تحتاج المرأة إلى معرفة طرق سهلة وبسيطة لتنظيف المنزل، وتعد الستائر هي أكبر مشكلة تواجه السيدات من غسل البراقع والستائر فهى مجهدة للغاية ومتعبة، لذلك قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية، طريقة تنظيف الستائر.







المكنسة الكهربائية:

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أفضل طريقة لمنع ستائر المنزل من تكوين الأتربة، هي تنظيفها كل يومين بالمكنسة الكهربائية وهي معلقة، وبالتالي منعها من امتصاص وتراكم الغبار والأتربة عليها، خاصة مع وجود مروحة سقف، أو كثرة فتح الشباك، تأكد فقط من استعمال الفرشاة الناعمة الصغيرة المرفقة مع المكنسة الكهربائية، ولا تشفط الغبار بقوة فتسقط بعد ميداليات الزينة المعلقة فيها أو تسقط كلها من مكانها.الستائر المتسخة:الستائر القطنية يمكنك نقعها فى الماء ومسحوق الغسيل، أو حتى يمكنك غسلها فى الغسالة فى الغسلة اللطيفة. أما الستائر الساتان والتافتاه وغيرها من الأقمشة الغليظة، فلا ننصحك بغسلها بنفسك، لكن يمكنك تنظيف البقع منها ونفض الأتربة، إذا أردتِ يمكنك إرسالها للتنظيف الجاف عند محلات محترفة.منظف البخار:بعض أنواع المكواة تحتوي على تلك الخاصية، ولكنها في الأساس تحتاج إلى جهاز خاص بها، منتشر في محلات الأجهزة المنزلية، ويعمل عن طريق التنظيف بالبخار أو الماء الساخن، وباستخدامها ستتمكن من تنظيف الستائربعمق أكبر وكأنك قمت بإنزالها وغسلها.فرشاة الملابس الرقيقة:استخدم أنواع الفرش المخصصة لتنظيف الأقمشة الكبيرة والكثيفة، كالفرو والقطيفة، واستعن بها في تنظيف الستائر القطيفة والحساسة، بشكل دوري، لتجنب الاضطرار إلى فكها كل أسبوع وتنظيفها.وفي النهاية: يجب أن تنظف الستائر مرة كل 3 أشهر، قبل أن تتعقد الأتربة أكثر وتتسبب في تغير الألوان الفاتحة، ما يصعّب مهمتك أكثر، كذلك ينصح دائمًا بنفض الستائر خارج المنزل أولًا أكثر من مرة، لإسقاط القدر الأكبر من الأتربة، قبل تعريض الستائر للماء، لتسهيل مهمة التنظيف.ومن الملاحظات الهامة أيضًا، التأكد من نوع القماشة المصنوعة منه الستارة، في المرة الأولى لغسلها، والتأكد إن كان قابلا للغسل العادي أم يحتاج إلى الغسل بالبخار فقط، أم هي مخصصة للتنظيف الجاف، ويجب الذهاب بها لأقرب مغسلة.وأخيرًا: يفضل استخدام منعم أقمشة في كل مرة غسل عميق للستارة، وذلك لإعطائها رائحة منعشة، ستتسرب إلى المنزل كله.ستائر الحمام:ستائر الحمام سهلة التنظيف لكنها ليست مصممة لتعيش طويلًا، حاولى استبدالها كل سنة أو سنتين إذا استطعتى. إذا أردتِ تنظيفها انزليها وانقعيها فى جردل من الماء الدافىء مع نصف كوب صابون الغسيل «مثل ?انيش»، اتركيها من ساعة إلى ساعتين ثم اشطفيها وعلقيها لتجف. بعض ستائر الحمام يمكنك غسلها فى برنامج الغسيل اللطيف فى الغسالة الأوتوماتيك.