طرق الوقاية من النقرس: اكتشفيها



النقرس النقرس



يصاب الكثير من الأشخاص بمرض النقرس ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، لذلك نكشف عن بعض الطرق الفعالة للوقاية من النقرس، بحسب ما نشره موقع هيلثي.



التحكم في مستويات حمض البوليك

تناول أطعمة قليلة في محتواها من حمض البوليك مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

تجنب الأطعمة الغنية بحمض البوليك مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية وبعض المشروبات الكحولية.



إدارة الأمراض المزمنة

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض الكلى إذا كان الشخص مصاب بها.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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تجنب العوامل المحفزةالحد من تناول المشروبات الكحولية.تجنب الإصابات والجراحات إذا أمكن.التقليل من استخدام الأدوية التي قد تسبب ارتفاع حمض البوليك.الكشف المبكر والعلاج السريعإجراء فحوصات دورية لقياس مستويات حمض البوليك في الدم.البدء بالعلاج السريع في حال ظهور أي أعراض للنقرس.باتباع هذه الإرشادات، يمكن للأشخاص الذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بالنقرس الوقاية منه بشكل فعال.