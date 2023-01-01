طرق الوقاية من النقرس: اكتشفيها

تجنب العوامل المحفزة
يصاب الكثير من الأشخاص بمرض النقرس ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، لذلك نكشف عن بعض الطرق الفعالة للوقاية من النقرس، بحسب ما نشره موقع هيلثي.
التحكم في مستويات حمض البوليك
تناول أطعمة قليلة في محتواها من حمض البوليك مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
تجنب الأطعمة الغنية بحمض البوليك مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية وبعض المشروبات الكحولية.
إدارة الأمراض المزمنة
السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض الكلى إذا كان الشخص مصاب بها.
اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
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