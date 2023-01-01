طرق الوقاية من النقرس: اكتشفيها

آخر الأخبارالصحة والجمال › طرق الوقاية من النقرس: اكتشفيها

صورة الخبر: النقرس
النقرس


يصاب الكثير من الأشخاص بمرض النقرس ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، لذلك نكشف عن بعض الطرق الفعالة للوقاية من النقرس، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

التحكم في مستويات حمض البوليك
تناول أطعمة قليلة في محتواها من حمض البوليك مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
تجنب الأطعمة الغنية بحمض البوليك مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية وبعض المشروبات الكحولية.

إدارة الأمراض المزمنة
السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض الكلى إذا كان الشخص مصاب بها.
اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تجنب العوامل المحفزة
الحد من تناول المشروبات الكحولية.
تجنب الإصابات والجراحات إذا أمكن.
التقليل من استخدام الأدوية التي قد تسبب ارتفاع حمض البوليك.

الكشف المبكر والعلاج السريع
إجراء فحوصات دورية لقياس مستويات حمض البوليك في الدم.
البدء بالعلاج السريع في حال ظهور أي أعراض للنقرس.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن للأشخاص الذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بالنقرس الوقاية منه بشكل فعال.

المصدر: موقع هيلثي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طرق الوقاية من النقرس: اكتشفيها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98113

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم