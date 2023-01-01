طرق إزالة الترسبات الجيرية في الغلايات..بعيدا عن الخل..

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تشكل الترسبات الجيرية الموجودة في الغلايات حربًا مستمرة يتعين علينا مواجهتها، حيث تمثل تلك الرواسب الطباشيرية البيضاء التي تلتصق بالأسطح وتستمر دون تنظيف جيد أمرا مزعجا للكثيرين.

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على الرغم من أن الترسبات الجيرية غير ضارة بالصحة وليست خطيرة للشرب، إلا أنها قد تفسد طعم الشاي من خلال التأثير على طعم الماء المغلي، إضافة إلى تقليل عمر الغلاية عن طريق تآكل عناصرها، وفقا لصحيفة «إكسبريس البريطانية».يمكن للخل الأبيض أن يكون الخيار في القضاء على تلك المشكلة، ولكن المفاجئ أنه يمكن لحمض الستريك أن يقوم بنفس الدور أيضا، ويتم استخدامه عن طريق الآتي:أضيفي ملعقتين كبيرتين إلى الغلاية، وأضيفي الماء واتركيها حتى تغلي للتخلص من كل الترسبات الكلسية المزعجة.ولتأخير عودة تلك الترسبات الجيرية، فيتم القيام بالآتي:اصنعي محلول تنظيف من حمض الستريك عن طريق إضافة ملعقتين كبيرتين إلى 500 مل من الماء الدافئ، واخلطيهما وأضيفيهما إلى زجاجة رذاذ لاستخدامهما كمنظف طبيعي في جميع أنحاء منزلك.