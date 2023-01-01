طرق إزالة الترسبات الجيرية في الغلايات..بعيدا عن الخل..

تشكل الترسبات الجيرية الموجودة في الغلايات حربًا مستمرة يتعين علينا مواجهتها، حيث تمثل تلك الرواسب الطباشيرية البيضاء التي تلتصق بالأسطح وتستمر دون تنظيف جيد أمرا مزعجا للكثيرين.على الرغم من أن الترسبات الجيرية غير ضارة بالصحة وليست خطيرة للشرب، إلا أنها قد تفسد طعم الشاي من خلال التأثير على طعم الماء المغلي، إضافة إلى تقليل عمر الغلاية عن طريق تآكل عناصرها، وفقا لصحيفة «إكسبريس البريطانية».
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