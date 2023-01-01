طرح چيب جراند شيروكي إل بسبعة مقاعد لأول مرة على الإطلاق



چيب جراند شيروكي چيب جراند شيروكي

أعلنت شركة ستيلانتس مصر بفخر عن طرح سيارتها الفاخرة چيب جراند شيروكي إل في السوق المصري وعودة تصنيعها من خلال تجميعها في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات - AAV (التابعة للهيئة العربية للتصنيع) في مصر، لتواصل العلامة التجارية چيب تحطيم التوقعات مع سيارتها المميزة.

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تم هذا الإعلان خلال إحتفالية مميزة أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، بحضور مسئولين حكوميين وإدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات - AAV ونخبة من المهتمين بصناعة السيارات في السوق المصري، بالإضافة إلى قيادات شركة ستيلانتس على رأسهم سمير شرفان، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بستيلانتس العالمية، وهشام حسني، المدير التنفيذي لستيلانتس مصر، وشبكة وكلائها وموزعيها المعتمدين، حيث أبدى جميع الحضور إعجابهم الشديد بالسيارة الجديدة التي تتميز بتصميمها الهندسي الحديث الذي يجمع بين القدرات الأسطورية لسيارات "SUV"، والتحسينات الفائقة على الطريق، والحرفية الدقيقة في التصميم الداخلي والخارجي، إضافةً إلى مجموعة من ميزات السلامة والتكنولوجيا المتقدمة.وجاءت إحتفالية إطلاق سيارة چيب جراند شيروكي إل مذهلاً ومبهراً بكل المقاييس، حيث تم الكشف عن السيارة لأول مرة من خلال عرض متزامن بشكل جميل مع أداء حي لأوركسترا بقيادة المايسترو چورچ كولتا وأغنية خاصة كُتبت كلماتها خصيصًا للسيارة بعنوان "عالم جراند" وتم غنائها من قبل المطربة نسمة محجوب والمطرب هاني مصطفى من فرقة فابريكا. يُعد هذا الاحتفال قطعة فنية راقية، تتناسب تمامًا مع تقديم سيارة چيب جراند شيروكي إل الرائدة للسوق المصري. وعلى مرأى ومسمع الأهرامات وأبو الهول كخلفية خلابة، جاء هذا الحدث ليُعد شهادة حقيقية على الفخامة والأناقة التي تتمتع بها السيارة والموقع الفريد من نوعه في العالم، مما جعله تجربة لا تُنسى لجميع الحاضرين.على مدى ما يقرب من 30 عامًا وخمسة أجيال، بَنَت چيب جراند شيروكي إرثها كأكثر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الأكثر حصولًا على الجوائز في التاريخ. وقد حصدت عدداً لا يحصى من الجوائز في صناعة السيارات، وتجاوزت مبيعاتها العالمية 7 ملايين سيارة، وتواصل العلامة التجارية چيب تحطيم التوقعات مع الإصدار الجديد من چيب جراند شيروكي إل.الإصدار الأحدث يمتاز تصميمه الهندسي بقدرات (SUV) الأسطورية، وتحسينات القيادة الفائقة على الطرق، وتصميم داخلي وخارجي فخم، وميزات سلامة وتقنية متقدمة. النتيجة هي چيب جراند شيروكي إل الجديدة، التي تأتي لأول مرة بمقاعد لسبعة ركاب.تُبنى السيارة على هندسة جديدة كليًا وتُغلف بتصميم جديد مذهل يحترم تراث تصميم چيب الأيقوني، مع إضافة صف ثالث من المقاعد لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا الذين طلبوا المزيد من المساحة والوظائف. چيب جراند شيروكي إل تتميز بوضوح في فئتها وتواصل رفع مستوى الأداء والقدرة والفخامة، مع فتح آفاق جديدة من حيث التنوع والوظائف.تصميم چيب جراند شيروكي إل الأول بصفوف المقاعد الثلاثة يحترم تراثه ويكرم جذوره العملية. فالنتائج تعكس خصائصها الفاخرة، وأسلوبها المعاصر، وقدرتها الأسطورية التي عرفت بها منذ نشأتها.تبرز چيب جراند شيروكي إل بوضوح في فئتها وتواصل رفع معايير الأداء والفخامة، مع تحقيق تنوع غير مسبوق. حيث يأتي طراز چيب جراند شيروكي إل المميز بمحرك V6 سعة 3.6 لتر، وهو من أقوى المحركات وأكثرها كفاءة في فئته. هذا المحرك القوي ذو الست أسطوانات يولد قوة تصل إلى 290 حصانًا عند أقصى عزم دوران، مما يوفر قدرات دفع وأداء لا مثيل لها.لتسخير هذه القوة بشكل كامل، تم تجهيز چيب جراند شيروكي إل بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 8 سرعات، يوفر نقلات سلسة وسريعة، مما يعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويحسن من ديناميكيات القيادة في مختلف الظروف والتضاريس.مع هذه المواصفات الفريدة للأداء، تجمع چيب جراند شيروكي إل بين القوة والكفاءة بشكل مثالي، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للسائقين الذين يبحثون عن تجربة قيادة ممتعة وديناميكية.تم تصميم چيب جراند شيروكي إل من الداخل والخارج لتعكس إرثها وتاريخها العريق. فقد وضع فريق تصميم چيب تصورًا عصريًا لسيارة چيب جراند شيروكي إل، وعمل على منحها مظهرًا فاخرًا وأنيقًا يحترم جذورها ويتماشى تمامًا مع احتياجات العملاء المعاصرين.يشمل التصميم الخارجي الشبكة الأمامية المائلة للأمام لتبرز طول غطاء المحرك. أهم تغيير في مقدمة چيب جراند شيروكي إل هو المصابيح الأمامية النحيفة بتقنية إلED الجديدة، التي تشكل نقطة محورية أساسية تسلط الضوء على الطابع الفني للسيارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث شبكة التهوية المميزة ذات الفتحات السبعة لتصبح أكثر اتساعًا مع فتحات فردية أكبر، محددة بزخارف أنيقة تبرز الإضاءة المتقدمة وتؤكد على عرض السيارة.من الجانب يسمح خط الحزام المنخفض والزجاج الممتد بمقصورة أكثر اتساعًا وزيادة الرؤية. التصميم الجديد لخط السقف جعله يبدو وكأنه يطفو متناغماً مع تصميم القوالب الجديدة للنوافذ.واستمرارًا لطابعها العصري، تم تصميم المصابيح الخلفية إلED الأنيقة والمرتفعة لتوزيع النسب الخلفية بصريًا وتعزيز الجانب الفني للسيارة، كما يوفر الخط الفريد الموجود أسفل المصابيح الخلفية مباشرةً راحة بصرية وينتقل إلى جانب السيارة ليوحد الجزء الخلفي وجانب الجسم بطريقة متناغمة. تساعد الأعمدة العمودية المضافة إلى الباب الخلفي على تقليل مقاومة الطريق.وقد تم وضع كاميرا للرؤية الخلفية بشكل أنيق في جناح الباب الخلفي، والذي يتميز أيضًا بمصباح توقف إلED جديد مثبت في الأعلى. تشمل العناصر الخلفية الأخرى عجلات بحجم 20 بوصة.عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي لچيب جراند شيروكي إل، كان الهدف هو إنشاء واحدة من أكثر التصميمات الداخلية المذهلة والمتطورة تقنيًا في الصناعة. يتطور التصميم في الجيل الجديد، مع الاهتمام بالتفاصيل والراحة الحديثة التي تتكامل بسلاسة مع التصميم الخارجي الجديد.ولأول مرة على الإطلاق تتسع چيب جراند شيروكي إل لسبعة مقاعد. هذا التحديث على التصميم التقليدي للچيب جراند شيروكي يوفر مزيداً من المرونة والاستيعابية لعائلات ومجموعات أكبر من الركاب، بالإضافة إلى جميع الميزات والقدرات التي اشتهرت بها هذه السيارة على مدى السنوات. ويأتي هذا الخيار الجديد ليلبي احتياجات العملاء الذين يتطلعون إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتسع لأكثر من خمسة ركاب.وبمجرد الدخول إلى السيارة، سيلاحظ السائق والراكب الأمامي كيف يضيف التصميم الجديد لچيب جراند شيروكي إل بُعدًا وتناغمًا. تم تصميم لوحة القيادة بزوايا وأشكال لخلق رحابة يتم الاحتفاء بها. عنصر هيكلي مشرق يحيط بشكل أنيق بالجيل التالي من شاشة العرض مقاس 10.1 بوصة لنظام Uconnect 5، إلى جانب مجموعة عدادات رقمية بدون إطار مقاس 10.25 بوصة توفر مجموعة متنوعة من الخيارات للمستخدمين للاختيار منها، بما في ذلك تقنيات مساعدة السائق مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعدة الطريق السريع، وشاشة عرض التحكم في المجموعة الرقمية. من المعالم البارزة الأخرى عجلة القيادة متعددة الوظائف مع مقابض مبدلات سرعة.يتميز طراز چيب جراند شيروكي إل بمجموعة من المواصفات الفريدة، بما في ذلك كاميرا بزاوية 360 درجة تمكن السائق من رؤية كل شيء حول السيارة، ونظام صوت Alpine مع 9 مكبرات صوت، و12 منفذ USB، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد، وتكييف هواء ثلاثي المناطق، بالإضافة إلى مقاعد جلدية سوداء أنيقة، كما أن طول السيارة الجديد والذي يصل إلى 5.2 متر يجعل السيارة تحتوي على 7 مقاعد مع مساحات داخلية مريحة، ومساحة أكبر لصندوق الأمتعة، كما توفر السيارة أيضًا بابًا خلفيًا كهربائيًا، مما يجعل من السهل فتحه وإغلاقه.قام فريق تصميم چيب جراند شيروكي إل بإعادة تصميم الكونسول الوسطي، الذي يتميز الآن بمظهر جديد كليًا بتصميم بيانو أسود لامع. ولتأكيد الطابع الأصلي لعلامة چيب، تم إحاطة ناقل الحركة بمفاتيح التحكم في ارتفاع الركوب ونظام Selec-Terrain. حاملات الأكواب الجديدة المبسطة توفر مساحة أكبر وزيادة في التخزين في الصندوق الأمامي.تصميم المقاعد الجديد كليًا يظهر لأول مرة في چيب جراند شيروكي إل، مع وضعية قابلة للتعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات ومقاعد مدفأة في الصفين الأولين، بالإضافة إلى ضوابط قابلة للتهيئة على ثلاث مستويات للراحة الشخصية للركاب.بالإضافة إلى ذلك، تتوفر مجموعة كاملة من أضواء إلED الداخلية القابلة للتخصيص مع إعدادات نهارية/ليلية قياسية في جميع الطرازات. لم تكتفي چيب جراند شيروكي إل فقط بتصميمات داخلية وخارجية مذهلة، لكنها حرصت أيضًا على توفير أكثر من 110 ميزة تقنية للسلامة والأمان، بما في ذلك تطبيقات مبتكرة للتقنيات التي تعزز الاتصال بين السائق والمركبة والطريق.تشمل هذه الميزات رؤية الجهاز وقدرات مساعدة السائق التي تساعد في تجنب الحوادث. چيب جراند شيروكي إل تتضمن أيضًا نظام مساعد الاصطدام عند التقاطع، الذي يساعد في اكتشاف المركبات القادمة من اليسار واليمين عندما يقترب السائق من تقاطع. تحدد أربع مستشعرات راداريه وكاميرا واحدة ما إذا كان الاصطدام وشيكًا، مما يدفع النظام لإصدار تنبيهات صوتية ومرئية. إذا لم يستجب السائق، يقوم النظام تلقائيًا بتنشيط فرامل السيارة. تشمل ميزات السلامة القياسية في چيب جراند شيروكي إل ما يلي:نظام التحذير من الاصطدام عند السرعة الكاملة مع الكبح النشط وكشف المشاة/راكبي الدراجات، وكشف المسار الخلفي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع التوقف والانطلاق، وإدارة المسار النشطة، ونظام إلLaneSense للتحذير من مغادرة المسار مع مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام مساعد الفرامل المتقدم، وكاميرا خلفية بارك فيو للرؤية الخلفية، تساعد أجهزة الاستشعار الخلفية ParkSense في التوقف، وفرامل انتظار كهربائية يتم تفعيلها بالتبديل، ومراقبة ضغط الإطارات.تتميز چيب جراند شيروكي إل أيضًا بأحدث نظام Uconnect والأكثر تطورًا على الإطلاق، حيث يوفر سرعات تشغيل تفوق الجيل السابق بخمس مرات. يشمل هذا النظام شاشة لمس بقياس 10.1 بوصة، وخمسة ملفات تعريف للمستخدمين، بالإضافة إلى وضعية valet ، التي تتيح تخصيص تفضيلات الموسيقى، والتطبيقات، ووضعية المقاعد، وزوايا المرايا، ومستويات الراحة في التحكم بالمناخ، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto للاتصال اللاسلكي.من الميزات المذهلة الأخرى المتوفرة في چيب جراند شيروكي إل، نظام كاميرا متقدمة للمقاعد الخلفية يوفر صورًا عالية الدقة للركاب في الصفين الثاني والثالث من مقاعد الأطفال المواجهة للخلف. تتيح هذه الميزة للسائقين ضمان سلامة الأطفال أثناء القيادة.هذه الميزات المتطورة والمزيد في چيب جراند شيروكي إل تؤكد استمرار العلامة التجارية في التركيز على راحة الركاب وتوفير تجربة قيادة آمنة ومريحة لجميع أفراد الأسرة.