طرح موديل 2024 الجديد كليا من سياره أودي Q7 في مصر



أودي Q7 أودي Q7

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أودي الألمانية، عن طرح موديل 2024 الجديد كليا من سيارة أودي Q7 في مصر، لكن لم يتم حتى الإعلان ذكر السعر الرسمي لهذا الموديل.

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ويتم تقديم هذا الموديل من السيارة في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي، وهو بقوة 252 حصان وعزم 370 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الاربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية ستائرية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 20 بوصة.- مصابيح LED بتقنية الليزر.- مصابيح LED خلفية.- شاشتين الأولى 8.6 بوصة والثانية 10.1 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي رباعي النقاط.- نظام صوتي محيطي ثلاثي الابعاد.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.- نظام لعرض البيانات على مستوى الرأس.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.