طرح سياره هوندا ZR-V الجديدة في السوق المصري



هوندا ZR-V هوندا ZR-V

باعتبارها وكيلا لسيارات هوندا في مصر، أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات مجموعة الفطيم عن تقديم موديل 2024 من سيارتها هوندا ZR-V التي تنتمي لفئة SUV، وهي سيارة قوية تتميز بنفس الأداء المعروف والقوي لسيارات الشركة اليابانية، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:

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- فئة EX بسعر 2 مليون و205 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 188 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (جر أمامي)، كما يبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود لتر واحد فقط لكل 16.5 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل أهم التجهيزات الأساسية التي تحملها هذه السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- شاشة عدادات رقمية 10.2 بوصة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم 10 سماعات.- مداخل يو اس بي.