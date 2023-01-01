طرح سياره "شيري أريزو 5" المجمعة محليًا موديل 2025 بزيادات سعرية 15 ألف جنيه



شيري أريزو 5 شيري أريزو 5

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة "شيري Chery" عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية المتاحة في السوق المصري وتتضمن للمرة الأولى موديل 2025 من السيارة "شيري اريزو 5" المجمعة محليًا والتي حصلت على زيادات بقيمة 15 ألف جنيه على جميع فئاتها الثلاثة بينما تواصل أسعار باقي طرازات شيري استقرارها.



شيري أريزو 5

يتم طرح موديل 2025 من السيدان "أريزو Arrizo 5" لأول مرة ووفقا للقائمة الرسمية أصبحت الأسعار كالتالي:



•الفئة BaseLine (مانيوال) بسعر 645,000 جنيه

•الفئة BaseLine (أوتوماتيك) بسعر 690,000 جنيه

•الفئة HighLine بسعر 715,000 جنيه

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تعتمد أريزو السيدان على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات في الفئة الأولى، أو CVT أوتوماتيك 7 سرعات في باقي الفئات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11,5 ثانية.شيري تيجو 3تستمر أسعار السيارة "تيجو 3 Tiggo" المجمعة محليًا موديل 2024 بنفس أسعار قائمة شهر أبريل الماضي والتي انخفض خلالها سعر الفئة الوحيدة من 955,000 إلى 855,000 جنيه.تعتمد تيجو المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 145 حصان وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك DCT ذي 6 سرعات.شيري تيجو 7تواصل أسعار السيارة "تيجو 7" موديل 2024 استقراراها وهي كالتالي:•الفئة BaseLine بسعر 950,000 جنيه•الفئة HighLine بسعر 1,025,000 جنيهتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 145 حصان وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك DCT ذي 6 سرعات.شيري تيجو 8كان قد تم تخفيض أسعار الكروس أوفر SUV المدمجة "Tiggo 8" خلال الشهر الماضي، وتستمر نفس الأسعار خلال شهر مايو الجاري وهي كما يلي:•الفئة Comfort (5 مقاعد) بسعر 1,125,000 جنيه•الفئة Luxury (5 مقاعد) بسعر 1,225,000 جنيه•الفئة Comfort (7 مقاعد) بسعر 1,175,000 جنيه•الفئة Luxury (7 مقاعد) بسعر 1,275,000 جنيهتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 145 حصان وأقصى عزم دوران 210 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT ثنائي القابض ذي 6 سرعات، فيما يقدر متوسط استهلاك الوقود نحو 7.4 لتر لكل 100 كم.تيجو 7 بروتعتبر "شيري Tiggo 7 Pro" ضمن الطرازات المستوردة وهي غير متاحة لدى الوكيل في الوقت الحالي، أما آخر أسعار لها فهي كالتالي:•سعر الفئة الأولى 1,350,000 جنيه•سعر الفئة الثانية 1,450,000 جنيهتعتمد "شيري تيجو 7 برو" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 154 حصان (زيادة 9 أحصنة عن قوة تيجو 7 العادية) وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة ذي تغيير مستمر CVT.تيجو 8 بروونفس الوضع بالنسبة لـ "Tiggo 8 Pro" التي لا تتوفر حاليًا لدى الوكيل، أما بالنسبة لأسعارها فهي كما يلي:•سعر الفئة الأولى 1,550,000 جنيه•سعر الفئة الثانية 1,650,000 جنيه•سعر الفئة الثالثة 1,750,000 جنيهتعتمد "تيجو 8 برو" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 197 حصان وعزم دوران يصل إلى 290 نيوتن، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة ثنائي القابض ذي 7 سرعات.. ويأتي نظام التعليق الأمامي للسيارة McPherson بينما الخلفي Multi-Link.