طرح تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي: أسعارها وموعد البيع



جماهير الأهلي جماهير الأهلي



أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.



- الأهلي

- الترجي

دوري أبطال إفريقيا

لم تبدأ

21:00



الترجي



الأهلي



دوري أبطال إفريقيا

وسيلتقي الفريقان يوم 25 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.



وتقام مباراة الذهاب غدا السبت 18 مايو في رادس بتونس.

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