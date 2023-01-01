طرح تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي: أسعارها وموعد البيع

جماهير الأهلي
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.
- الأهلي
- الترجي
دوري أبطال إفريقيا
لم تبدأ
21:00
الترجي
الأهلي
دوري أبطال إفريقيا
وسيلتقي الفريقان يوم 25 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.
وتقام مباراة الذهاب غدا السبت 18 مايو في رادس بتونس.
أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب الترجي: خسرت نهائي أمام بورتو وكان إحساس سييء.. وهذا السيناريو المناسب ليمؤتمر الشناوي: نحب اللعب وسط جمهور.. وسعداء بارتداء معلول شارة القيادةمؤتمر كولر: الترجي مختلف وتطور والأهلي ليس المرشح للفوز.. ولن أجيب على ذلك السؤال
وتترواح أسعار التذاكر بين 100 جنيه لـ 1000 جنيه.
الدرجة الثالثة يمين ويسار: 100 جنيه
الدرجة الثانية: 150 جنيها
الدرجة الأولى يمين ويسار: 300 جنيها
المقصورة: 1000 جنيه
وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية. (طالع التفاصيل)
يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي
tazkarti.com
ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع . tazkarti.co/TOutlet
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!