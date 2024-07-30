طبيب يكشف كيف يساعد العرقسوس في إنقاص الوزن؟



العرقسوس العرقسوس



أظهرت دراسات حديثة أن نبات الالعرقسوس المعروف بطعمه الحلو والمميز، قد يكون سلاحًا فعالًا في عملية خسارة الوزن؛ فبينما يتجنب الكثيرون الحلويات في الأنظمة الغذائية، تشير الأبحاث إلى أن إضافة الالعرقسوس قد تدعم جهود إنقاص الوزن.. فكيف يحدث ذلك؟

قد يعجبك أيضا...

كيف يعمل العرقسوس؟وحسب ما أوضحته هذه الدراسات، فيحتوي االعرقسوس على مركب قوي يسمى حمض الجلسرهيزيك، ويعمل في الغالب عن طريق تثبيط إنزيم يحول الكورتيزول (هرمون التوتر) إلى شكل أقل نشاطًا؛ إذ أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يرتبط بزيادة الوزن، لا سيما في منطقة البطن، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».فوائد أخرى لمشروب العرقسوسكما أن لمشروب الالعرقسوس بعض الفوائد الصحية الأخرى، منها خفض مستويات الكوليسترول الضار ما يحمي القلب والأوعية الدموية، وأيضًا تقليل الالتهابات؛ إذ يتميز حمض الجلسرهيزيك بخصائص مضادة للالتهابات، ما قد يساعد في تخفيف العديد من الأمراض المزمنة.ومن جانبه، أكده الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، صحة نتائج هذه الدراسات، موضحًا أن مشروب الالعرقسوس يلعب دورًا جيدًا في إنقاص الوزن من خلال تقليل مستويات الكورتيزول.تحذير لهذه الفئات من تناول االعرقسوسوعلى الرغم من فائدة الالعرقسوس في إنقاص الوزن، فقد أكد «الحوفي» أن شربه محفوف بالمخاطر أيضا لبعض الفئات؛ نظرًا لكونه يساعد في احتفاظ الجسم بالماء، وبالتالي رفع ضغط الدم، لافتًا إلى أنه يمثل خطرًا على مَن يعانون مشكلات في الكلى ومرضى الضغط وأيضًا الحوامل والمرضعات.