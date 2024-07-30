طبيب يكشف..معدن هام يساعد على النوم وتحسين المزاج..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

شارك طبيب عام بريطاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" معدن أساسي يمكن أن يعالج مجموعة من المشكلات الصحية.

قد يعجبك أيضا...

ويبدأ مقطع الفيديو الخاص بالطبيب أحمد، بقوله: "مكملات المغنيسيوم، إنها مفيدة لك، أليس كذلك؟ ولكن أي منها تتناول؟".سترات المغنيسيومقال أحمد: "إنه المكمل الأكثر امتصاصا من بين جميع المكملات الغذائية. ومع ذلك، كن حذرا لأنه يمكن أن يسبب الإسهال. لذلك إذا كنت تعاني من الإمساك، فهو جيد، وتظهر بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد في علاج الصداع النصفي أيضا".غليسينات المغنيسيوميعرف الغليسين بأنه حمض أميني وناقل عصبي، وبالتالي فإن هذا المكمل الغذائي يساعد بشكل خاص في علاج قلة النوم وانخفاض الحالة المزاجية، كما قال أحمد.ثريونات المغنيسيوميقول الدكتور أحمد إن "هذا هو المكمل الغذائي الوحيد الذي يتخطى حاجز الدم في الدماغ. وبالتالي فهو يساعد حقا في الإدراك والذاكرة".تورات المغنيسيومأظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم وإدارة السكر، ومع ذلك هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات"، كما قال أحمد.وأوضح أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، فقد يكون هذا المكمل الغذائي مفيدا لك (مع استشارة الطبيب).كبريتات المغنيسيومقال أحمد: "هذا المكمل الغذائي رائع لأولئك الذين لا يستطيعون تناول الأقراص. يُعرف أيضا باسم ملح إبسوم. يمكنك وضعه في الحمام وامتصاص المغنيسيوم من خلال بشرتك".