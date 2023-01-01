طبيب يحذر من مخاطر الإفراط في تناول القهوة والكافيين قبل النوم..



القهوة القهوة

القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، إلا أن الإفراط في تناولها وخاصة قبل النوم، قد يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية عديدة، لذا يجب تجنب هذه العادة السيئة، لعيش حياة طبيعية هادئة وخالية من الأرق.



الإفراط في تناول القهوة أو الكافيين بشكل عام قبل النوم، يؤدي إلى الشعور بحرقة وآلام شديدة في المعدة، والصداع وارتفاع نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي، بحسب حديث الدكتور مجدي بدران، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن».



مخاطر الإفراط في تناول القهوة قبل النوم

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الإفراط في تناول القهوة قبل النوم، قد يؤدي إلى الإصابة باضطرابات نفسية وجسدية مثل الكآبة والقلق والأرق الليلي، وارتفاع ضغط الدم، وتغيير سرعة وانتظام ضربات القلب، ويفضل الابتعاد عن الكافيين، لأن التعود عليه من العادات السلبية، هكذا نصح «بدران».يعمل الكافيين على زيادة مستويات الطاقة، ولكن له تأثير معاكس من خلال التسبب في الإجهاد الارتدادي، بعد انخفاض مستواه في الجس، إذ تختلف حدة المضاعفات من فرد لآخر، والجرعات العالية محفوفة بمخاطر تهدد الحياة، وفقًا لـ«بدران».علامات تشير إلى تناول جرعات عالية من الكافيينوبحسب «بدران» فإن هناك بعض العلامات التي تدل على تناول جرعات عالية من الكافيين، وتستلزم التوجه للطبيب:العصبية.الأرق.الغثيان.الرعشة.خفقان القلب.العصبية.تعكر المزاج.الهياج.الاكتئاب.ألم الصدر.الهلوسة.التشنجات.صعوبة التنفس.وتعد مشروبات الطاقة خطرة جدًا أيضًا، لأنها تهدد بزيادة كمية الكافيين في الجسم، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتحتوى الكثير من السكر، والمواد المضافة الأخرى والمنشطات.