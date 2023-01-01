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أعلن البروفيسور ألفريد بوغدانوف أن تناول المرق يومياً يعزز الصحة بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة، إذ يعد المرق جزءاً من إجمالي السوائل المستهلكة يومياً، ليس فقط لإرواء العطش، بل أيضاً كمصدر غني بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم، بحسب ما جاء من بريفا ريد.



أوضح البروفيسور ألفريد بوغدانوف أن إدراج المرق في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يجلب فوائد صحية كبيرة، وأكد أن المرق لا يُعتبر مجرد سائل بل يحتوي على خصائص كيميائية فريدة تجعله منتجًا غذائيًا كاملاً.



وأضاف بوغدانوف: "المرق ليس ماءً عاديًا؛ فهو يمتاز بخصائصه الكيميائية المميزة، في هذا السياق، يمكن اعتبار المرق أكثر من مجرد سائل؛ إنه منتج غذائي كامل يمكنه تقديم مساهمة كبيرة في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية".

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وأشار إلى أن المرق يعتبر مصدرًا هامًا للمواد المغذية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، مما يجعله إضافة قيمة إلى النظام الغذائي اليومي.