طبيبة تكشف .. الجز على الأسنان وعلاقته بالحالة النفسية



الجز على الأسنان الجز على الأسنان



قالت الدكتورة غادة الشريف طبيبة الأسنان، إن لعادة الجز على الأسنان علاقة وثيقة بالصحة النفسية والعوامل النفسية.

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وأوضحت الشريف فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن العديد من الأسباب والعوامل المؤدية إلى هذه العادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية للفرد، وهذه العلاقة تتمثل في النقاط التالية.الجز على الأسنان وعلاقته بالحالة النفسيةالضغوط والتوتر النفسيالإجهاد والتوترات اليومية هي أحد أبرز أسباب جز على الأسنان، حيث يعتبر ذلك وسيلة لتفريغ التوتر والقلق.الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من القلق والضغوط النفسية هم أكثر عرضة لتطوير عادة جز على الأسنان.اضطرابات النوماضطرابات النوم كقلة النوم أو انقطاع التنفس أثناء النوم (انحباس التنفس الليلي) ترتبط بزيادة احتمالية جز الأسنان.النوم المضطرب يؤثر على الصحة النفسية ويزيد من التوتر والقلق، مما يفاقم من عادة الجز.الحالة النفسية العامةالاكتئاب والقلق والتوتر النفسي المزمن يزيدان من خطر ظهور جز الأسنان.المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل الاضطرابات الوجدانية والقلق لديهم احتمالية أعلى لتطوير عادة الجز.الآثار النفسية لجز الأسنانجز الأسنان قد يؤدي إلى آلام في الفك والصداع مما يؤثر سلبًا على الحالة النفسية للفرد.الآثار السلبية على الأسنان والفمقد تسبب انخفاض في الثقة بالنفس والصحة النفسية العامة.لذلك، فإن علاج عادة جز الأسنان يتطلب معالجة الجوانب النفسية والتعامل مع مصادر التوتر والقلق، بجانب الإجراءات الطبية الأخرى.