طبيبة بيطرية تكشف شروط اختيار الأضحية: دليل شامل لضمان أضحية صحيحة ومباركة

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شروط اختيار الأضحية


نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن شروط اختيار الأضحية.

يُشترط للأضحية في الشريعة الإسلامية
ستة شروط
الشرط الاول:

أن تكون :
( جمال / أبقار / خراف / ماعز )

الشرط الثاني:

أن تبلغ السن المحددة لها شرعا
5سنين للجمال
2 سنة للابقار
1 سنة للماعز
6 شهور للخروف

لما ورد في الحديث الشريف
لرسول الله صلى الله عليه وسلم
(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم
فتذبحوا جذعة من الضأن )

الشرط الثالث :
أن تكون خالية من العيوب التالية:
1- العور البين
2 - العرج البين
3-المرض البين
4-العمياء التي لا تبصر بعينيها
5-المصابة بعسر الولادة حتي يزول عنها الخطر

6-الأضحية المصابة
بما قد يؤدي إلى الوفاة حتى تشفي من الاصابه
7 - الحيوان الملكوم
الذي أكل فوق طاقته حتي يزول عنه الخطر
8 - الحيوان العاجز عن المشي لعاهة

الشرط الرابع:

أن تكون ملكا للمضحي فلا تصح الضحية بما لا يملكه.

الشرط الخامس :

أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا
وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق
وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجه.

المصدر: elbalad

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