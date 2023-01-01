طبيبة بيطرية تكشف شروط اختيار الأضحية: دليل شامل لضمان أضحية صحيحة ومباركة



شروط اختيار الأضحية شروط اختيار الأضحية



نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن شروط اختيار الأضحية.



يُشترط للأضحية في الشريعة الإسلامية

ستة شروط

الشرط الاول:



أن تكون :

( جمال / أبقار / خراف / ماعز )

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الشرط الثاني:أن تبلغ السن المحددة لها شرعا5سنين للجمال2 سنة للابقار1 سنة للماعز6 شهور للخروفلما ورد في الحديث الشريفلرسول الله صلى الله عليه وسلم(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكمفتذبحوا جذعة من الضأن )الشرط الثالث :أن تكون خالية من العيوب التالية:1- العور البين2 - العرج البين3-المرض البين4-العمياء التي لا تبصر بعينيها5-المصابة بعسر الولادة حتي يزول عنها الخطر6-الأضحية المصابةبما قد يؤدي إلى الوفاة حتى تشفي من الاصابه7 - الحيوان الملكومالذي أكل فوق طاقته حتي يزول عنه الخطر8 - الحيوان العاجز عن المشي لعاهةالشرط الرابع:أن تكون ملكا للمضحي فلا تصح الضحية بما لا يملكه.الشرط الخامس :أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعاوهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريقوهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجه.