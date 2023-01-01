طبيبة بيطرية تكشف شروط اختيار الأضحية: دليل شامل لضمان أضحية صحيحة ومباركة

شروط اختيار الأضحية
نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن شروط اختيار الأضحية.
يُشترط للأضحية في الشريعة الإسلامية
ستة شروط
الشرط الاول:
أن تكون :
( جمال / أبقار / خراف / ماعز )
الشرط الثاني:
أن تبلغ السن المحددة لها شرعا
5سنين للجمال
2 سنة للابقار
1 سنة للماعز
6 شهور للخروف
لما ورد في الحديث الشريف
لرسول الله صلى الله عليه وسلم
(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم
فتذبحوا جذعة من الضأن )
الشرط الثالث :
أن تكون خالية من العيوب التالية:
1- العور البين
2 - العرج البين
3-المرض البين
4-العمياء التي لا تبصر بعينيها
5-المصابة بعسر الولادة حتي يزول عنها الخطر
6-الأضحية المصابة
بما قد يؤدي إلى الوفاة حتى تشفي من الاصابه
7 - الحيوان الملكوم
الذي أكل فوق طاقته حتي يزول عنه الخطر
8 - الحيوان العاجز عن المشي لعاهة
الشرط الرابع:
أن تكون ملكا للمضحي فلا تصح الضحية بما لا يملكه.
الشرط الخامس :
أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا
وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق
وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجه.
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