طاهر يقود قائمة جديدة لـ"الجبلاية".. مواجهة نارية مع أبوريدة



محمود طاهر محمود طاهر

قال الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc إنه خلال الأيام السابقة على بعض المواقع سربت أسماء لقائمة مرشحة لانتخابات اتحاد الكرة برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

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وأضاف: الحقيقة في هذا الموضوع أن المهندس محمود طاهر يفكر يترشح لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن هو لم يحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن.وتابع: قائمة المهندس محمود طاهر هيكون فيها نائب الرئيس محمد الإتربي.. وأبرز الأعضاء ماجد سامي وبعض الأسماء الشابة لم يتم الاستقرار عليها بشكل نهائي حتى الآن ، وعلى الجانب الآخر المهندس هاني أبو ريدة في الصورة ولكن بشكل جديد.. هيجيب مجموعة من الشباب المتعلم اللي لهم تجارب ناجحة في كرة القدم داخل وخارج مصر وهيترشح على منصب الرئيس.وأردف: وفقاً لمعلومتنا فإن أبو ريدة وطاهر لن يخوضا الانتخابات ضد بعض.. وهناك أسماء مشتركة بين القائمتين خصوصا العناصر الشابة، ولم يتم حسم الأمر نهائي، بالإضافة إلى أن المهندس أحمد مجاهد في الصورة وبقوة سواء كنائب مع أبو ريدة أو رئيس حال عدم ترشح أبو ريدة ، وهناك أحاديث كثيرة على بعض الأسماء مثل الكابتن طاهر أبو زيد ولكن لم يؤكد نيته في الترشح .