طاسة السجق بالبيض: وجبة إفطار سهلة ولذيذة

يعتبر طبق السجق بالبيض خياراً مثالياً للإفطار أو الوجبات الخفيفة، حيث يوفر البروتين من السجق والبيض بالإضافة إلى طعم لذيذ. كما أنه سهل التحضير وسريع التقديم. وهو أحد الأطباق المحببة على موائد الإفطار في العديد من البلدان,
ويمكن تحضير السجق بالبيض بأكثر من طريقة في خطوات سريعة، ويعتبر من الأكلات المفضلة عند الأطفال والكبار لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل السجق بالبيض بطعم كرسبي على طريقة الشيف مي صيام، بمكونات سهلة وبسيطة:
طريقة عمل السجق بالبيض:
المكونات:
سجق بكمية حسب الرغبة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!