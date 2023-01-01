طاسة السجق بالبيض: وجبة إفطار سهلة ولذيذة



طاسة السجق بالبيض طاسة السجق بالبيض

يعتبر طبق السجق بالبيض خياراً مثالياً للإفطار أو الوجبات الخفيفة، حيث يوفر البروتين من السجق والبيض بالإضافة إلى طعم لذيذ. كما أنه سهل التحضير وسريع التقديم. وهو أحد الأطباق المحببة على موائد الإفطار في العديد من البلدان,



ويمكن تحضير السجق بالبيض بأكثر من طريقة في خطوات سريعة، ويعتبر من الأكلات المفضلة عند الأطفال والكبار لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل السجق بالبيض بطعم كرسبي على طريقة الشيف مي صيام، بمكونات سهلة وبسيطة:



طريقة عمل السجق بالبيض:

المكونات:

سجق بكمية حسب الرغبة

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6 بيضات كبيرةربع كوب حليبربع كوب جبنة شيدرحادة مبشورةطريقة تحضيرالسجق بالبيض:اضربي البيض والحليب بشكل جيدحضري مقلاة مناسبة وضعي فيها القليل من السمن أو الزيت وضعي البيض والحليب بعد خلطه بشكل جيدقطعي السجق قطع متوسطة وضعيه في المقلاة على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الجبنة حتي تمام السواءضعي الطاسة في الفرن على درجة حرارة متوسطة للحصول على الوجه الذهبييقدم مع السلطة الخضراء، والعيش ، والعصائر الطبيعية على حسب الرغبة