طاسة السجق بالبيض: وجبة إفطار سهلة ولذيذة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طاسة السجق بالبيض: وجبة إفطار سهلة ولذيذة

صورة الخبر: طاسة السجق بالبيض
طاسة السجق بالبيض

يعتبر طبق السجق بالبيض خياراً مثالياً للإفطار أو الوجبات الخفيفة، حيث يوفر البروتين من السجق والبيض بالإضافة إلى طعم لذيذ. كما أنه سهل التحضير وسريع التقديم. وهو أحد الأطباق المحببة على موائد الإفطار في العديد من البلدان,

ويمكن تحضير السجق بالبيض بأكثر من طريقة في خطوات سريعة، ويعتبر من الأكلات المفضلة عند الأطفال والكبار لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل السجق بالبيض بطعم كرسبي على طريقة الشيف مي صيام، بمكونات سهلة وبسيطة:

طريقة عمل السجق بالبيض:
المكونات:
سجق بكمية حسب الرغبة

6 بيضات كبيرة

ربع كوب حليب

ربع كوب جبنة شيدرحادة مبشورة

طريقة تحضيرالسجق بالبيض:
اضربي البيض والحليب بشكل جيد
حضري مقلاة مناسبة وضعي فيها القليل من السمن أو الزيت وضعي البيض والحليب بعد خلطه بشكل جيد

قطعي السجق قطع متوسطة وضعيه في المقلاة على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الجبنة حتي تمام السواء

ضعي الطاسة في الفرن على درجة حرارة متوسطة للحصول على الوجه الذهبي

يقدم مع السلطة الخضراء، والعيش ، والعصائر الطبيعية على حسب الرغبة

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طاسة السجق بالبيض: وجبة إفطار سهلة ولذيذة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41624

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم