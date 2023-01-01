طارق الشناوي: "الساحر" على قيد الحياة

أحيا اليوم الإعلامي صبري زكي في برنامجه "مزنوق فين" على راديو "إينرجي"، الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز.
وطالب زكي مستمعي "إينرجي" بإرسال أكثر جمل "الساحر" التي علقت في الأذهان لقراءتها على الهواء ومشاركة الجمهور بها، كما تحدث عن مشواره وتاريخه الفني الحافل، وأهم المحطات في حياته.
وقال الناقد طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن أعمال محمود عبدالعزيز كانت تحقق نجاحات مدوية مثل فيلم "الكيت كات"، مشيرا إلى أن الشارع العربي كان يحدد مواعيده على مواعيد عرض مسلسل "رأفت الهجان".
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