طاجن سمك بالبُهارات الذهبية والأرز العطري



طاجن السمك بالأرز طاجن السمك بالأرز



يعد طاجن السمك بالأرز من الأكلات الشهية التى تكفي عددا كبيرا من أفراد الأسرة.

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نعرض طريقة عمل طاجن السمك بالأرز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.مقادير طاجن السمك بالأرزسمك مكريلبصلطماطمفلفل ألوانكرفسفلفل حارثومليمونملحفلفل أسودزيتدقيقطريقة عمل طاجن السمك بالأرزفي الكبة الكهربائية افرمي الفلفل الألوان مع البصل والكرفس والفلفل الحار.شوحى خليط الفلفل في طاسة بها زيت على النار ثم ضيفي الطماطم المهروسة.قطعي السمك ووزعى عليه الثوم المفروم والكمون والدقيق والملح والفلفل الأسود ثم اقليها في زيت ساخن.ضعي زيت فى وعاء على النار وقلبي الأرز ثم اضيفي الصلصة والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والكمون وقليل من الماء واتركيه حتى يغلي ثم غطيه واجعلى النار أقل.ضعي الأرز في طاجن وعليه الخليط ثم السمك وادخليه فرن ساخن حتى ينضج ويقدم مع الجرجير أو المخلل وبالهنا والشفا.