طاجن الفاصوليا الخضراء في دقائق! وصفة سهلة وسريعة لإرضاء جميع الأذواق

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طاجن الفاصوليا الخضراء

تعد الفاصوليا الخضراء من أغنى الخضراوات الطبيعية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم من بينهما فيتامين ب وفيتامين ك وفيتامين أ والحديد والبروتين.





 نعرض لكم أسرع طريقة لعمل طاجن الفاصوليا الخضراء للشيف غادة التلى


مقادير الفاصوليا الخضراء

فاصوليا خضراء مقطعة
مكعب مرق
عصير طماطم
بصل قطع
لحم قطع
ثوم مفروم
سمن
ملح
فلفل أسود
بهارات
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

* شوحي البصل في زيت على النار ثم يضاف اللحم والملح والفلفل والقليل من الماء ثم الثوم والفاصوليا الخضراء.

* يضاف عصير الطماطم مع مكعب المرق والبهارات ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.

المصدر: elbalad

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