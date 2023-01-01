طاجن الفاصوليا الخضراء في دقائق! وصفة سهلة وسريعة لإرضاء جميع الأذواق

تعد الفاصوليا الخضراء من أغنى الخضراوات الطبيعية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم من بينهما فيتامين ب وفيتامين ك وفيتامين أ والحديد والبروتين.

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