طاجن العكاوي بالخضار: نكهة عيد الأضحى الأصيلة!

يعد طاجن العكاوي من الأكلات الشعبية المنتشرة فى مصر والدول العربية خلال الاحتفال بعيد الأضحى ويتم تجهيزه بلسمات مختلف مثل العكاوي بالبطاطس والعكاوي بالخضار .
نعرض لكم طريقة طاجن العكاوي بالخضار الغني بالفوائد من خلال وصفة الشيف رانيا الجزار .
مقادير طاجن العكاوي بالخضار
طماطم مبشورة
عكاوى
فلفل ألوان جوليان “ حسب الرغبة”
جزر جوليان
بصل جوليان
ثوم مفروم
كرفس
صلصة طماطم
عصير ليمون
فصوص كبيرة حبهان
فصوص مستكة
ورق لورا
ملح
بهارات
خل
زبدة
زيت زيتون
كمون ناعم
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