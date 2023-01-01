طاجن العكاوي بالخضار: نكهة عيد الأضحى الأصيلة!

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صورة الخبر: طاجن العكاوي
طاجن العكاوي

يعد طاجن العكاوي من الأكلات الشعبية المنتشرة فى مصر والدول العربية خلال الاحتفال بعيد الأضحى ويتم تجهيزه بلسمات مختلف مثل العكاوي بالبطاطس والعكاوي بالخضار .

نعرض لكم طريقة طاجن العكاوي بالخضار الغني بالفوائد من خلال وصفة الشيف رانيا الجزار .

مقادير طاجن العكاوي بالخضار
طماطم مبشورة
عكاوى
فلفل ألوان جوليان “ حسب الرغبة”
جزر جوليان
بصل جوليان
ثوم مفروم
كرفس
صلصة طماطم
عصير ليمون
فصوص كبيرة حبهان
فصوص مستكة
ورق لورا
ملح
بهارات
خل
زبدة
زيت زيتون
كمون ناعم

شطة ناعمة

طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار
فى حلة بها زبدة وزيت حمري قطع العكاوي ضعى الماء الساخن ومعه الحبهان والمستكة وورق اللورا ثم ضعى الكرفس والجزر والبصل وغطيها لمدة ساعة ونصف وتقريبا وتابعيها بعد ساعة.

فى حلة على النار شوحي الثوم والبصل والفلفل الألوان وضعي عليهم الطماطم والكمون والبهارات وملح والصلصة والشطة حسب الرغبة وجزء من مرقة العكاوي.

إضافة خل وعصير ليمون حسب الرغبة واسكبيه فى طاجن الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه وقدمي طاجن العكاوي.

المصدر: elbalad

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